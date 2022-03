Katy jako smeta što ljudi osuđuju njihov brak. "Mala većina misli da je to pogrešno, ali meni je to odraz njih samih jer nikad nisam bila sretnija u životu kao sad otkad sam u braku s Robom. U životu nema ispravnog i pogrešnog, jer je svaka veza drugačija. Poštujem Roba zbog toga što jeste. Znam gdje je, s kim je i što radi svaki dan, za razliku od nekih muževa koji to ženama taje i varaju ih!", poručila je.