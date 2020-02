UČITELJICA GA KAZNILA ZBOG PRIČE, PRVAŠIĆ JOJ POSLAO URNEBESNO PRIJETEĆE PISMO: Odmah je postalo viralno, mnogi su stali na stranu mališana

Objava s pismom ljutitoga klinca podijeljena je gotovo 50.000 puta puta, a mnogi su komentatori stali u njegovu obranu

Nekim je prvašićima teže prihvatiti da se u školi ne mogu ponašati kao kod kuće te da u toj ustanovi vrijede malo drugačija, često stroža, pravila. Ovoga je šestogodišnjaka učiteljica uhvatila kako na satu razgovara s kolegom iz razreda te mu je, za kaznu, oduzela kolibriće, koje je on ranije dobio kao nagradu.

Revoltiran zbog ovakvoga poteza učiteljice, maleni Isaiah je odlučio obračunati se s njome. Napisao joj je oštro pismo, u kojemu doista nije štedio riječi. Zbog rečenica, koje bi se mogle protumačiti kao prijetnje, učiteljica je, pročitavši pismo, pozvala njegovu mamu na razgovor.

Oštar rječnik za šestogodišnjeg klinca

Majka je pismo pokazala svojoj kolegici na poslu, a ova ga je objavila na Facebooku, gdje je postalo pravi hit.

“Draga gospođo Jones, jako sam ljut na vas što ste uzeli 25 mojih kolibrića jer ste me uhvatili da pričam s Connerom. To nije strašno jer imam samo šest godina i ne mogu šutjeti cijelo vrijeme. To vas čini prevarantom i lopovom i zbog toga ćete ići u pakao, pravi pakao gdje ćete gorjeti. Jako sam se trudio da zaradim te kolibriće i moja jedina molitva danas u Crkvi bila je da vas Bog što prije pošalje u pakao. Vaša je nova frizura gadna, jako gadna”, napisao je Isaiah.

Ekipa je na njegovoj strani

Objava s pismom ljutitoga klinca podijeljena je gotovo 50.000 puta puta, a mnogi su komentatori stali u njegovu obranu.

“Vratite djetetu kolibriće, ima samo šest godina”, “Ne shvaćam što je pogrešno u njegovoj poruci, samo je učiteljici dao do znanja da će je stići karma”, “Ovo je urnebesno, obožavam ovog malog”, samo su neki od čak 7000 komentara.