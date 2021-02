UČENICU (8) IZBACILI IZ ŠKOLE ZBOG JEDNE NESPRETNE IZJAVE: Ravnatelj utvrdio da je riječ o – seksualnom nemoralu!?

Osmogodišnja djevojčica izbačena je iz škole nakon što je jednoj školskoj kolegici priznala – da se zaljubila u nju. Lokalni mediji izvještavaju da je Chloe Shelton pohađala kršćansku školu Rejoice u Oklahomi do trenutka u kojemu se dogodio ovaj “neoprostivi incident”.

Majka učenice Delanie Shelton ispričala je kako je zamjenica ravnatelja škole pozvala njezinu kćer u svoj ured i počela joj ispirati mozak učenjima iz Biblije. Navodno je djevojčici rečeno kako “Biblija kaže da se možeš udati samo za muškarca i s njime imati djecu”.

Osmogodišnjakinja je na to odgovoriila kako smatra da bi bilo “okej i da se djevojke sviđaju djevojkama”, ali to je priznanje “šokiralo” i “zaprepastilo” zamjenicu ravnatelja. Kada je njezina mama nazvala školu, zamjenica ravatelja pitala ju je misli li da je u redu da njezina kći osjeća istospolnu privlačnost, na što je ova rekla da u tome ne vidi “nikakav problem”.

An 8-year-old was expelled from Christian school for telling another girl she had a crush on her, mother says https://t.co/6tenVpKr1z

— WYFF News 4 (@wyffnews4) January 31, 2021