U TRGOVINI NASTALA SCENA ZBOG NJENIH KRATKIH HLAČICA: ‘Tako sam ljuta! Djelatnik mi je rekao da se pokrijem majicom…’

Lauren O’Connor (33) nemalo se iznenadila kada ju je djelatnik lokalnog supermarketa lanca Sainbsbury’s tražio da “navuče majicu preko hlačica jer su prekratke”. Na Twitteru se požalila da joj je prišao zaposlenik i rekao da se jedan kupac žali na duljinu njezinih kratkih hlača.

Scenu je okarakterizirala kao seksizam djelatnika i ostalih kupaca te smatra kako ima svako pravo nositi kraću odjeću kada je vani vruće.

“Tako sam ljuta. Upravo mi je prišao djelatnik Sainsburyja u Stainesu i zahtijevao od mene da povučem majicu. Stariji muškarac se žalio, a zaposlenik je mislio da mi to treba reći dok sam kupovala. Vani su 32 stupnja. Ako želim nositi kratke hlačice, nosit ću ih”, napisala je.

Podijelila je i fotografiju u izdanju u kojem je otišla u supermarket na kojoj je pokazala sporne hlačice.

For reference, this is my outfit. All I wanted was ice lollies. N I get shamed in store doing so. So disappointed. When are we going to stop telling women how to dress? Especially when topless men frequent supermarkets, which I highly doubt are told to change. pic.twitter.com/1sZcztSop0

— Lauren O'Connor (@laurenoconnorPR) August 12, 2020