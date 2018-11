U SAMO 24 SATA ALL-ON-4 TERAPIJA VRAĆA ŠIROK OSMIJEH VAŠEM LICU

”Dan bez (o)smijeha je propao dan”, jedan je od najpopularnijih citata i mudrosti velikog Charlieja Chaplina. U vrijeme kada smo zaokupirani poslom, problemima i stresom koji isti nose sa sobom, nema ništa ljepše nego od srca se nasmijati dobroj šali ili pak dragoj osobi koja nam dolazi u susret.

Jedno od najvećih dentalnih postignuća u posljednjih par desetljeća zasigurno je All-on-4 metoda, koja u samo 24 sata vašem licu vraća prekrasan osmijeh i daje novu dozu samopouzdanja. Da, iako vam nedostaje veći broj zuba ili je preostali broj zuba u lošem stanju.

Tijekom godina, slabljenjem strukture zuba, genetski uvjetovano ili samo nepažljivom brigom za zube, mnogi ljudi se jednog dana suoče s činjenicom da njihova usna šupljina više ne izgleda ni estetski dobro, a još važnije, ne izgleda ni zdravo. U takvim slučajevima, mnogima jedino poznato rješenje jest problematična i iritantna zubna proteza, iako znaju da sa sobom nosi nelagode i komplikacije.

No pojavom revolucionarne metode All-on-4, koju je osmislio Portugalac Paulo Malo, od koga je učio i hrvatski dr.med.dent. Marko Miličić, jedan od vodećih specijalista oralne kirurgije s iskustvom ugradnje preko 20.000 implantata, možemo reći ”zbogom” zubnim protezama. Riječ je o metodi ugradnje fiksno-protetskog nadomjestka fiksiranog na samo četiri najkvalitetnija titanska Nobel biocare implantata unutar 24 sata. To ju čini brzom i minimalno invazivnom, a bezubi ili djelomično obezubljeni pacijenti tako nakon samo jednog posjeta stomatologu dobivaju fiksni most koji zadovoljava sve funkcijske i estetske zahtjeve samog pacijenta. Zamislite, u samo jednom danu pacijenti idu kući s novim osmijehom, ali i novostečenim samopouzdanjem.

Operacija se izvodi u lokalnoj anesteziji, što ju čini bezbolnom, a nakon nje pacijent dobiva svu potrebnu terapiju (antibiotike, tablete protiv bolova,…) za daljnju upotrebu kući. Pacijenti koji pate od straha posjete zubaru, imaju na izbor izabrati svjesnu sedaciju rajskim plinom ili sedaciju uz nadzor specijalista anesteziologa, čime se pacijentima omogućava da za vrijeme operacije spavaju. Nakon 4 do 6 mjeseci, prvi nadomjestak zamijenjen je trajnim cirkonskim mostom, pri čijoj izradi sudjeluje i sam pacijent u odluci kakvu estetiku zuba želi. Ljudi koji nemaju probleme sa zubima ne znaju kako je teško, naporno ali i loše za samopouzdanje voditi cjeloživotnu bitku s popravcima ‘loših’ zuba. U samo 24 sata problemi uvjetovani takvim zubima nestat će, a vi ćete se napokon smijati širokim osmijehom. Hodajte još ponosniji i zadovoljniji sobom i svojim blistavim osmijehom, jer lijep osmijeh, kao i lijepa riječ, otvara sva vrata.

Slogan ‘Vaš osmijeh. Naša strast.’ idealno opisuje filozofiju stomatološke poliklinike TIM DENT Miličić. Adresa je Ogrizovićeva 30, Zagreb, a više informacija dostupno je na internetskoj stranici poliklinike www.timdent.hr