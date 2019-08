U OVOJ ZEMLJI MLADI SE VIŠE NE OPIJAJU I NE PUŠE: Roditelji su uveli ‘policijski sat’, a država osmislila genijalno rješenje

Mladi Hrvati, oni u dobi od 15 godina, svrstali su se na sam vrh europske ljestvice kada je riječ o ispijanju alkohola

Kada društvo investira u mlade, dolazi do prave društvene renesanse, a baš to pokazuje projekt koji je spasio mladež Islanda. Prije dva desetljeća islandski tinejdžeri bili su na vrhu ljestvice kada se uzme u obzir količina konzumacije alkohola. Gotovo svaki drugi Islanđanin bio je pijan barem jednom mjesečno.

Ova bogata zemlja brojke je shvatila ozbiljno te su odlučili kako je negativnom trendu potrebno stati na kraj. Angažirali su psihologe i tražili uzrok ponašanja djece.

Pokazalo se da su mladi koji nisu pili provodili više vremena s roditeljima te su pohađali izvanastavne aktivnosti.

Država uložila u mlade

Island je baš u tome našao rješenje. Naime, počeli su sufinancirati pohađanja sportskih, plesnih i umjetničkih klubova – oko 1600 kuna godišnje po djetetu, a škole su počele zagovarati zajedničko provođenje vremena roditelja i djece. Plan na nacionalnoj razini ‘Youth in Iceland’ urodio je plodom. Uz to je zabranjena prodaja duhana mlađima od 18 godina, alkohol je postalo nezakonito kupiti prije 20. godine života, a reklamiranje alkohola i duhana je zabranjeno.

Isto tako djeci između 13. i 16. godine zabranjeno je da budu vani nakon 22 sata zimi, te nakon ponoći tijekom ljeta, a postoji i poseban “policijski sat”.

Roditelji u akciji

Grupe roditelja u dogovoru često znaju patrolirati navečer ne bi li sva djeca mlađa od 12 bila doma do 20 sati. Oni od 13 do 16 moraju biti kući do 22 sata. Tijekom ljeta, točnije u doba školskih praznika – dobiju dva sata ekstra vremena.

Roditelji kažu kako ih mladi, ako ih zateknu vani, bez pogovora poslušaju i odu kućama.

“Ključ uspjeha je stvaranje zdravih zajednica i na taj način zdravih pojedinaca”, smatra Inga Dora Sigfusdottir, profesorica sociologije koja je osnovala rastući program ‘Youth in Iceland’.

Ona kaže kako je tajna u tome da se mladi nečime bave i da se njima bave roditelji.

Smatra kako konstantni razgovori o drogi i alkoholu stvaraju kontraefekt te tinejdžeri često iz znatiželje imaju potrebu probati razne opijate.

Rezultati su vidljivi

Iako njihove bolje mogućnosti za mlade iziskuju velike novčane izdatke, dugoročno su mnogo bolje opcije. Investirali su u sportske dvorane, glazbene škole… Programi su postali lako dostupni čak i za obitelji lošijeg imovinskog statusa.

Danas je broj mladih koji se opijaju i puše drastično pao te su statistički najbolji u Europi. Prije 20 godina najproblematičniji u opijanju mladih, danas su uzor mnogim zemljama.

Podsjetimo, mladi Hrvati, oni u dobi od 15 godina, svrstali su se na sam vrh europske ljestvice kada je riječ o ispijanju alkohola. Istraživanje Svjetske zdravstvene organizacije pokazalo je da čak 33 posto hrvatskih 15-godišnjaka pije alkohol svaki tjedan. Nakon Hrvatske, najgore su Malta s 32 posto i Italija s 31 posto.