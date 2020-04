U OVOJ KRIZI ZBOG KORONAVIRUSA NEMAJU KAMO POBJEĆI: Kako pomoći žrtvama obiteljskog nasilja u karanteni?

Savez je od državnih službi također zatražio da u slučaju popunjenosti sigurnih kuća omoguće smještaj ugroženih u hotele

Svijet se sve više povlači u svoje domove nastojeći suzbiti širenje novog koronavirusa, ali što ako najveća opasnost živi s vama?

To je scenarij s kojim je suočeno mnogo žrtava obiteljskog nasilja u ovo vrijeme socijalnog distanciranja i karantene, kažu aktivisti za njihovu zaštitu.

Premda boravak kod kuće u izolaciji možda može biti najbolje rješenje s javnozdravstvenog stajališta zbog širenja Covida-19, to zabrinjava one koji se brinu za žrtve obiteljskog nasilja.

Nova razina straha

“Kada je mjesto u kojem biste se trebali skloniti isto ono u kojom se nalazi osoba koja vas zlostavlja, tada izazivate posve novu razinu straha, anksioznosti i opasnosti”, rekla je Stephanie Love-Patterson, izvršna direktorica organizacije “Connections for Abused Women and their Children” koja vodi jedno sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Chicagu.

“Zlostavljanje ne prestaje u doba pandemije”.

Stručnjaci kažu da dodatni stres i izolacija mogu pogoršati nasilje u obiteljima u kojima taj problem već postoji.

O tome je nedavno govorila i njemačka ministrica obitelji Franziska Giffey. “Zbog ograničenja kretanja postoji povećana opasnost od sukoba i nasilja unutar obitelji”, rekla je.

Sve više poziva

Zbog zatvaranja javnih prostora poput škola i tvrtki žrtve borave više sa svojim zlostavljačima i nemaju baš kamo pobjeći, dodaje Amanda Pyron, izvršna direktorica organizacije “Chicago Metropolitan Battered Women’s Network”, koja vodi telefonsku liniju za žrtve obiteljskog nasilja za državu Illinois i druge usluge.

Upozorila je da je njihova telefonska linija primila više poziva otkako je pandemija eskalirala.

Giffey naglašava da je potrebno da se potencijalnim žrtvama obiteljskog nasilja da do znanja da su i u ovim kriznim vremenima službe za zaštitu žrtava obiteljskog nasilja dostupne i da funkcioniraju.

Isto tako je upozorila da za osobe u opasnosti ne vrijede ograničenja kretanja.

Američki socijalni radnici u međuvremenu nastoje sa svojim klijenticama pronaći alternative kako bi ih se zaštitilo kada moraju ostati kod kuće s osobom koja je za njih najveći rizik.

Posebni signali za pomoć

Love-Patterson je kazala da to može biti slanje signala susjedu, zapaljeno svjetlo na ulazu u dom ili kodna riječ u telefonskom razgovoru.

Njemački savez savjetovališta za žene apelirao je na susjede i prijatelje da alarmiraju policiju u slučaju naznaka da se netko zbog obiteljskog nasilja nalazi u opasnosti.

Savez je od državnih službi također zatražio da u slučaju popunjenosti sigurnih kuća omoguće smještaj ugroženih u hotele.