U MODU SE VRAĆAJU ELEMENTI NAJLUĐEG DOBA, HOĆETE LI SE I VI ODVAŽITI? Evo što će se nositi: ‘Ljudi će manje trošiti na odjeću’

U modu se vraćaju osamdesete, puf rukavi, točkice, sakoi bez rukava i slamnati šeširi

Karantena zbog koronavirusa zaustavila je modni svijet, a umjesto šarenih krpica nosile su se maske za lice. O posljedicama globalne karantene za modnu industriju progovorila je Vesna Blašković, glavna urednica modnog mjesečnika Diva. “Karantena je paralizirala modu, obustavili su se modni tjedni, sve je prestalo”, rekla je.

‘Ljudi će manje trošiti na odjeću’

Svoje mišljenje o ovogodišnjim modnim trendovima dao je i fotograf Goran Čizmešija. On naime predviđa da će ove godine biti najmanje isto odjevenih ljudi. “Kriza je pa će ljudi novac više ulagati u nešto pametnije”, rekao je. “Ja ne volim slikati copy-paste outfite, volim individualce. Sad jesu li to individualci koji nose skupe brendove pa ih je manje ili su to individualci koji se snalaze zahvaljujući svojoj kreativnosti, npr. kupuju u second-hand dućanima ili na Hreliću za nekoliko kuna…”, nastavio je.

Povratak osamdesetih

Urednica Dive Vesna Blašković tvrdi da se u modu ponovno vraćaju osamdesete koje su vječna inspiracija. “To može biti cvjetna suknja s velikom mašnom koja se može iskombinirati s bijelom košuljom”, rekla je. Stil osamdesetih vole Kim Kardashian, ali i Jelena Rozga. Drugi trend su puf rukavi koji su se pojavili prije sezonu ili dvije. Puf rukave od poznatih Hrvatica najviše voli bivša manekenka Ljupka Gojić Mikić.

Vesna Blašković predviđa da će se ovo ljeto nositi i točkice. “Kombinirani outfiti s točkicama su hit već nekoliko sezona za redom”, rekla je. Točke kod nas najviše voli Severina.

Ove sezone popularni su i sakoi bez rukava. “U njima vam nije vruće i oni doprinose malo ozbiljnijem looku”, objasnila je Blašković. Ljubiteljica sakoa je i modna ikona Olivia Palermo.

Kao neizostavni modni dodatak ovog ljeta Blašković ističe slamnati šešir koji obožavaju J.Lo i Kylie Jenner.