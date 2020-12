U JEKU SKANDALA OKO PORNHUBA, PROGOVORILO 40 ŽENA: ‘Namamili su nas lažnim oglasima, a kada smo potpisale…’

Ženama su navodno lagali i rečeno im je da mogu ostati anonimne te da se snimke neće objavljivati online

Najpopularnija mrežna stranica za odrasle bila je prisiljena ukloniti čak 80 posto svojega sadržaja nakon što je izgubila podršku nekih od najvažnijih poslovnih partnera, poput Mastercarda i Vise. Tako je napokon riješen problem s ilegalnim sadržajem, koji je vodstvo Pornhuba godinama uspješno trpalo pod tepih.

U jeku optužbi da su na svoju stranicu plasirali pornografske snimke s protagonistima koji zapravo nikad nisu dali privolu za objavljivanje, Pornhub će se sada naći i na sudu. Naime, javilo se 40 žena koje su digle tužbu protiv spomenute 18+ stranice.

U tužbi teškoj 80 milijuna dolara navodi se da na Pornhubu još od 2016. godine postoje videozapisi u kojima se nalaze zavedene žrtve trgovine ljudima, čije je očajničke molbe za pomoć stranica sve vrijeme uredno ignorirala.

‘Ubit ću se ako ne uklone moj video’

U središtu parnice je 40 žena koje su navodno prevarene ili na neki drugi način prisiljene snimati porniće, koji su zatim bili plasirani na Pornhub, piše BBC News.

“Ubit ću se ako ovo ostane ovdje”, izjavila je jedna od njih. “Bila sam prevarena i rečeno mi je da će to biti samo na DVD-ima u drugoj zemlji. Molim vas, molim vas, molim vas, platit ću da se to ukloni jer ovo mi uništava život!”

Ona se s Pornhubom bori već četiri godine – dosad neuspješno. “Lagali su mi o tome. Htjeli su da vjerujem da će biti dostupno samo na DVD-u u Australiji. Svi moji prijatelji i obitelj znaju i ta se poveznica dijeli okolo. Samo želim umrijeti”, zavapila je očajna žena.

Djevojke su bile brutalno zlostavljane?

“Nisam pristala da budem online”, rekla je druga žena, dodajući kako su i “druge djevojke bile brutalno zlostavljane”.

“Rekli su mi da je taj video za privatnoga gledatelja, a sada je posvuda po internetu. Lagali su mi i to nije u redu. Javila sam im se, ali nisam dobila odgovor”, ispričala je treća žrtva.

Te su snimke žene navodno pretvorile u prognanice u svojim zajednicama, gdje su ih “brutalno zlostavljali vršnjaci i stranci”.

Direktori optuženi zbog seksualne trgovine

“Žrtve su protjerali prijatelji i obitelj, mnoge su ostale bez posla, a neke su protjerane i s fakulteta. Silno uznemiravanje dovelo je do toga da su sve žrtve postale suicidalne, a neke su već i pokušale samoubojstvo”, navodi se u tužbi.

Snimke su ostale na stranici sve dok direktori producentske kuće koja ih je snimila nisu optuženi zbog seksualne trgovine. Ženama su navodno lagali i rečeno im je da mogu ostati anonimne te da se snimke neće objavljivati online.

“U stvarnosti je cijela svrha bila objavljivanje videozapisa na internetu”, tvrdi američko ministarstvo pravosuđa. Žene u parnici traže da porota odluči hoće li svakoj od njih dodijeliti najmanje dva milijuna američkih dolara odštete i kaznene štete.

FBI nudi 10.000 dolara za informacije

Optužbe najavljene još u listopadu prošle godine navode da su osnivač produkcijske tvrtke “Girls Do Porn” Michael Pratt, suvlasnik stranice Matthew Wolfe, izvođač i producent Ruben Andre Garcia te asistentica Valorie Moser mamili žrtve oglasima za manekenske poslove za koje im nije rečeno da su pornofilmovi sve dok nisu pristale.

“Nekim ženama nije bilo dopušteno napustiti mjesta snimanja dok filmovi nisu bili snimljeni, a druge su navodno bile prisiljene izvršiti određene seksualne radnje koje su odbile učiniti. Navodno su neke žene bile seksualno napadnute”, piše FBI uz tjeralicu za Pratta te nude 10.000 dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja.

Budu li proglašeni krivima, svim navedenim prekršiteljima prijeti doživotna zatvorska kazna. Producentskoj kući “Girls Do Porn” već je naloženo da plati 12,7 milijuna američkih dolara za žene koje su tužile stranicu 2016. godine.