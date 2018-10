Tri dana nezaboravnog rođendana City Centera one

City Center one već 12 godina zajedno sa svojim posjetiteljima stvara nezaboravne rođendanske uspomene. I ovogodišnje slavlje u City Centeru one Zagreb East, Zagreb West i Split, od 12. do 14. listopada, okupilo je veliki broj onih koji su cijeli vikend uživali u shoppingu s popustima, pjevali s Doris i Jacquesom, sudjelovali u humanitarnoj akciji, izvrsno se zabavljali na dječjem programu uz nastupe Luke Bulića i Domenice, osvajali super nagrade i ugodno se družili u prostoru prigodno dekoriranom tisućama i tisućama balona.

Točnije, čak 112.000 balona krasilo je galerije City Centera one, a za mnoge je to značilo i savršenu kulisu za super fotografiju. No tu nije kraj fantastičnim brojkama: u gotovo 300 trgovina kupovalo se uz odlične popuste, a najmlađi su otišli doma s oko 10.000 različitih poklona, dok su se u centrima zasladili s preko 4.000 slasnih cake-popsa. Interaktivni nagradni natječaj u kojem su posjetitelji spretnošću mogli osvojiti više od 50.000 kuna za nezaboravan shopping odigran je više od 7.500 puta. Posebno veseli da se u humanitarne svrhe, za udrugu ‘Jak kao Jakov’, prikupilo više od 190.000 kn, a tu akciju pod nazivom ‘Daj 5 za bolji svijet’ su svojim dolaskom i sudjelovanjem podržale brojne osobe iz javnog života, njih više od 100. Ukupno je humanitarno prodano čak 44.000 kriški City torte i 10.150 čaša pjenušca, pri čemu su pripomogli i Ivan Pažanin, Marijana Batinić, Ana Radišić, Lidija Lešić, Aleksandar Stanković, Frano Ridjan, Barbara Kolar, Tomislav Špiček, Damir Kedžo, Zvončica Vučković, Lucija i Ana Zaninović, Zsa Zsa, Mario Petreković i brojni drugi.

A nekoliko tisuća veselih, raspjevanih, razdraganih posjetitelja City Centera one Split slavilo je uz koncert domaće glazbene dive – Doris Dragović. Njene pjesme, i one prvi put otpjevane prije više od 30 godina, baš kao i one novijeg datuma, vole svi. Potvrdilo se to i ovoga puta na dvosatnom koncertu nabijenom emocijama. Poseban trenutak bio je kada se Doris na pozornici pridružio gost Jacques Houdek: njihova ‘Ima nešto u tome’ spojila je dva bezvremenska glasa i publiku dovela do usijanja.

City Center one je i za ovaj rođendan posjetiteljima priuštio nezaboravan provod i iznova podsjetio zašto je već dvanaest godina – broj jedan.

