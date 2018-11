TRENDOVE ‘SEX TECH’ INDUSTRIJE VIŠE NE DIKTIRAJU MUŠKARCI: Žene osmislile vibrator prilagođen njihovim potrebama

Glavna prednost nove seks-igračke je fleksibilnost, a ritam vibracija moguće je mijenjati pomoću aplikacije

Startup tvrtke koje osnivaju žene žele napraviti iskorak u rastućoj industriji sex techa, i to proizvodnjom vibratora prilagođenih ženama te drugih tehnoloških seks-igračaka koje same dizajniraju. “Seksualne igračke koje dizajniraju muškarci temelje se na ideji, često pogrešnoj, koju oni imaju o tome što žene očekuju u seksu”, objašnjava Stephanie Alys, suutemeljiteljica MysteryVibea koji proizvodi vibrator nazvan Crescendo. “Zbog toga mnoge žene stvaraju proizvode koje bi i same poželjele”, izjavila je na Web Summitu, godišnjem okupljanju digitalne ekonomije, koje je od ponedjeljka do četvrtka u Lisabonu okupilo tisuće poduzetnika i ulagača.

Suprotno većini vibratora koji imitiraju oblik penisa, Crescendo je fleksibilan kako bi se bolje prilagodio vagini te može vibrirati uzduž nje na više točaka. Uz to, moguće ga je povezati s aplikacijom koja mijenja ritam vibracija.