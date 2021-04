Usamljena Eva Kedoula (53) iz sjevernog Londona, majka dvoje djece i instruktorica iz matematike, debelo se preračunala kada je pala na slatkorječivost nekakvog prevaranta kojeg je pronašla putem aplikacije koju Facebook nudi korisnicima željnim pronalaska srodne duše.

Nakon što ju je tjednima obasipao pažnjom, muškarac koji se predstavio kao 34-godišnji Jesse nagovorio ju je da se upusti u ulaganje u strano devizno investicijsko društvo, a zbog čega je u konačnici založila vlastiti dom.

EXCLUSIVE: 'I was looking for love but Facebook fraudster duped me into giving them £35,000'https://t.co/Pc3M4cqMRb

— The Mirror (@DailyMirror) April 17, 2021