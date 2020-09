TRAŽI SE ČUVAR TROPSKIH OTOČIĆA: Ovaj posao iz snova na prvu djeluje apsolutno savršeno, ali, kao i uvijek, ima jednu caku

Low Isles su dva otočića unutar Velikog koraljnog grebena, udaljena svega 15 kilometara od Port Douglasa u australskom Queenslandu, koja čekaju na osobu koja će se brinuti o objektima, infrastrukturi i biljkama

Onima kojima je dozlogrdilo svakodnevno boraviti u uredu od 9 do 17 ili isto to raditi od doma u ovo vrijeme pandemije koronavirusa i htjeli bi doživjeti neku drastičnu promjenu u životu, oglas Australske agencije za upravljanje Velikim koraljnim grebenom mogao bi biti polazišna točka. Naime, na 15 kilometara od Port Douglasa u Queenslandu i u blizini grebena smjestili su se Low Isles, dva tropska otočića o kojima se nema tko brinuti i čuvati ih.

Pod time se misli na održavanje zgrada i infrastrukture, počevši od solarnog električnog sustava, ali i kanalizacije, pa do čišćenja zahoda i brige o biljkama. Uz to, neophodno je povezati se s turističkim operaterima. No, to ne bi trebao biti problem nekomu tko je marljiv, svestran, naklonjen životu u prirodi i nema averzije prema fizičkom radu, što je opis idealnog kandidata.

“Ljudi koji će dobiti posao živjet će na prekrasnom otoku što zvuči jako privlačno, ali voditi brigu o istom nije nimalo jednostavno. Korištenje vode i struje ovdje je ograničeno što mnogima neće odgovarati”, rekao je za UNILAD pomoćnik direktora agencije, Mark Read.

Uz sve navedeno, poželjno je da osoba ima iskustva u održavanju infrastrukture, a agencija nije navela koliku će plaću davati sretniku avanturistu koji zadovolji sve njihove uvjete. No, to nije ni bitno, život na tropskom otoku ionako je san mnogima.