TRAŽE SE PAROVI ZA SEKS! Oni će vam masno platiti, vaše je samo da što češće gužvate plahte. Evo u čemu je fora

Mrežna stranica koja piše recenzije proizvoda za spavanje, kao i savjete za bolji san, u potrazi je za ljudima koji su voljni isprobati osam različitih madraca kako bi otkrili koji je od njih najbolji za seks.

Kako prenosi The Sun, bilo bi poželjno da se prijavljuju samo pravi parovi, a ne oni koji imaju prijatelje s povlasticama i slične odnose, jer im je potreban netko tko bi osam tjedana isprobavao madrace redovito.

Couples can get paid $3,000 to have sex on mattresses to find the perfect one https://t.co/VG8lt8VU9X

— The US Sun (@TheSunUS) August 5, 2020