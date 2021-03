TRANSRODNA ŽENA PONIŽENA NA AERODROMU: ‘Zbog anomalije među nogama uključio se alarm, rekla sam joj – napravite to rukama’

Skeneri specijalizirani za žene se oglase zbog njene ‘anomalije’ među nogama, a oni za muškarce zbog grudi, a ističe kako je problem puno veći od neugodnosti koje su uslijedile

Rosalynne Montoya, transeksualna hispanoamerikanka iz Arizone privukla je priličnu pozornost nakon što je na Tik-toku podijelila iskustvo koje je šokiralo mnoge, a njoj je uobičajeno.

„Možemo li progovoriti koliko je ponekad teško putovati transrodnim osobama“, počinje video koji je skupio više od 18 milijuna pregleda. „Uvijek imam tjeskobu kada se približavam punktu s osigiranjem za pregledavanje“, kaže. Dodaje kako je svjesna da ima privilegiju da joj na svim dokumentima pod oznakom spola stoji žena, jer neke američke savezne države ne dopuštaju promjenu osobama koje nisu prošle operaciju genitalija. „Evo, meni na vozačkoj pod rubrikom za spol stoji žena“

No to za sobom povlači niz drugih problema.

‘Anomalija’ u gaćama aktivira alarm

„U zrakoplovnim lukama postoje skeneri za žene i oni za muškarce. I, gledajući me, izgledam kao žena i jesam žena. I to je super. Ali kad idem kroz skener, uvijek imam ‘anomaliju’ među nogama zbog koje se uključi alarm. Onda me službenica osiguranja pita imam li nešto u hlačama. Kažem ‘ne’, onda odgovara, pa možda je samo do metala u hlačama, idemo te ponovo skenirati“,.

„No alarm se naravno ponovo oglasi. „Kažem joj, gledajte, transrodna sam žena, dajte me samo pretresite rukama. No njeno rješenje je: ‘Želite li da vas skeniramo kao muškarca“, nastavlja.

A muški skener tuli zbog grudi

Iako nije htjela, prošla je kroz skener za muškarce, no i tu se oglasio alarm, ovoga puta zbog grudi. „Pokušala sam okrenuti na šalu pa sam rekla, „da, tu je puno plastike, sve je okej“, kaže, No službenica je rekla da ju moraju pretresti rukama, (što je Rose predlagala od samog početka), no tu se ponovo susrela s problemom.

„Pitala je ‘Želite li da vas muškarac prepipa’? Rekla sam nikako, apsolutno ne“, zaključuje.

Ranije bilo još gore

Za Buzzfeed ponavlja kako je sretna što, za razliku od mnogih transrodnih osoba ima dokumente na kojima stoji njeno pravo ime i spol, ali zbog ovakvih situacija uvijek ju hvata tjeskoba kada mora letjeti.

„Osiguranje ima skenere sa samo dvije postavke, zbog čega agenti u djeliću sekunde moraju odlučiti hoće li nekoga skenirati kao ženu ili kao muškarca“, kaže. Ističe da se zbog toga osjećala donekle poniženo, ali i da je to ništa prema onome što je znala proživljavati ranije.

„Ranije u tranziciji, doživljavala sam puno gore. Od neugodnih i invazivnih pitanja o tijelu, do neprimjerenog diranja i seksualnog uznemiravanja. Sve djelatnosti bi trebale proći obuku kako se odnositi prema transrodnim osobama. Postojima, i uvijek smo postojali. Ja nisam drugorazredni građanin. A agenti bi trebali razumjeti da isticanje mene kao transrodne osobe u javnosti potencijalno može biti opasno. Napadi na transrodne osobe, osobito crne, su brojni“.

Osim brojnih poruka podrške bilo je i onih koji su ostali šokirani uopće koncetpom skenera koji pregledavaju čitavo tijelo. “Mislila sam da skeneri reagiraju samo na metal, opće nisam znala da reagira i tijelo. Hvala, ovo je bilo edukativno”, komentirala je jedna korisnica.