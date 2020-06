TOP 20 IMENA KOJA KRIJU NAJVEĆE NAPALJENCE: Anketa pokazala ludu podudarnost – provjerite je li i vaše na popisu

Svi znamo da naša imena govore puno o nama, a provedeno je i bezbroj studija o tome koja imena imaju veće šanse da od svojih nositelja naprave bogate, uspješne ili inteligentne ljude. Novo istraživanje sada tvrdi da se pod ovim imenima nalaze najperverzniji ljudi, koji vole eksperimentirati sa seksualnim igračkama.

Nakon što su primijetili nagli porast prodaje u svojoj kategoriji pomagala za odrasle od početka pandemije koronavirusa, trgovna OnBuy.com provela je istraživanje kako bi utvrdila postoji li poveznica između imena osobe i njezina seksualnog života.

Učinili su to proučavanjem internih podataka iz posljednje tri godine, sastavljanjem popisa imena na temelju navika pojedinaca u kupnji te anketiranjem 3000 svojih kupaca – sada su objavili rezultate, prenosi Mirror.

Prema OnBuyu, oni koji se zovu Charlie i Jessica klasificiraju se kao najperverzniji pojedinci na temelju svojih navika u trošenju. Ovo su imena ostalih pojedinaca koji se vole počastiti seksualnim igračkama, a neka od njih (ili barem njihove inačice) nose i mnogi Hrvati.

