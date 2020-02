TOLIKO SILIKONA NEMA NI NA GRADILIŠTU! U sebe ugradila 6.640 kubičnih centimetara ‘plastike’: ‘Zbog grudi padam niz stepenice’

Dok će neki reći da njezine grudi izgledaju zastrašujući veliko, ona smatra da joj to nije dovoljno

Dok se neki ljudi groze plastičnih operacija i silikona, drugi u sebi žele imati samo više silikona. Jedna od tih osoba je Amerikanka Foxy Menagerie (42) iz Michigana koja je nakon razvoda počela eksperimentirati s estetskim operacijama. Kako je ispričala za Daily Mail, njezini odlasci “pod nož” traju već šest godina te je do sada u sebe ugradila 6,640 kubičnih centimetara silikona, no cilj joj je doći do 7.000. Dok će neki reći da njezine grudi izgledaju zastrašujući veliko, ona smatra da joj to nije dovoljno.

Foxy kaže da je postala opsjednuta savršenim izgledom i da je njezin cilj imati “figuru pješčanog sata”. Ipak, čini se da je ova 42-godišnjakinja daleko od onoga što želi postići, doduše priznaje da je postala ovisna o operacijama. Kao što se može pretpostaviti, živjeti s toliko velikim grudima nije lako pa Foxy otkriva da ne može kuhati jer onda mora stajati nad šporetom, a grudi joj se mogu zapaliti. Između ostalog, ova ljubiteljica estetskih operacija ne može se normalno obuti te često pada po stepenicama dok silazi jer su joj grudi preteške. Zbog toga se mora držati za ogradu. No, kako kaže nju operacije čine sretnom te će joj grudi i dalje rasti jer u njima ima ekspandere.

“Zbog braka sam odustala od karijere modela i postala sam dizajner interijera. Ne smeta mi što me ljudi gledaju gdje god dođem jer to je kao da ste ugledali čudovište iz Loch Nessa – nikada ne znate hoćete li ga ugledati, ali ako ga vidite želite ga fotkati. Tako i ljudi kada mene sretnu. Fotografiraju me ili žele okinuti selfie sa mnom. Prijatelji me podupiru u operacijama, ali obitelj baš i nema razumijevanja za moj izgled. Isplanirala sam više operacija za ovu godinu”, rekla je Foxy Daily Mailu.

