TKO JOŠ NIJE POGLEDAO ORAŠARA? Ovo je genijalno – moći ćete ga pogledati kod kuće i to onaj legendarnog Boljšoj teatra!

В день рождения Большого театра на нашем YouTube-канале смотрите самый пышный балет П.И. Чайковского «Спящая красавица», начало в 19:00 мск🤩Подписывайтесь, чтобы получить уведомление о начале, активная ссылка на канал в описании профиля❗️ Запись будет доступна 24 часа после завершения трансляции. – Спасибо вам за отзывы, мы очень рады, что первая трансляция собрала у экранов столько поклонников Большого балета. Продолжаем?😉 Поскольку весь коллектив Большого находится в самоизоляции и прямых эфиров из театра не будет всю следующую неделю, мы приготовили для вас сюрприз. В 17:00 здесь, в Instagram, в эфир выйдет исполнитель партии принца Дезире Дэвид Холберг @officialdavidhallberg ! Смотрите блистательную сказку о принцессе Авроре (Светлана Захарова) и принце Дезире (Дэвид Холберг), доброй фее Сирени (Мария Аллаш) и злой фее Карабос (Алексей Лопаревич) сегодня в 19:00 на YouTube. Не забудьте подписаться, чтобы получить уведомление о начале✨ Мы выражаем благодарность компаниям Pathe Live, Mezzo и Google за возможность продолжения работы в digital-пространстве. ~ Today The Bolshoi turns 244!🎉 We would like to share this celebration with you. Watch Tchaikovsky's most magnificent ballet "The Sleeping Beauty" on our YouTube channel, starting at 7pm Moscow time🤩 Subscribe to receive a notification of the beginning, link in bio❗️The recording will be available for 24 hours after the broadcast. – Thank you for your feedback, we are so happy that the first broadcast gathered so many fans of the Bolshoi ballet.❤️ Since the entire Bolshoi team is in self-isolation and there will be no LIVE from the theater next week, we have prepared a surprise for you. 5pm Moscow time, here on Instagram, David Hallberg @officialdavidhallberg will go on the air! Watch the brilliant fairy tale about the Princess Aurora (Svetlana Zakharova) and Prince Desire (David Hallberg), the kind Lilac Fairy (Maria Allash) and the Evil Fairy Carabosse (Alexei Loparevich) today on YouTube. Don't forget to subscribe✨ Huge gratitude to our partners @pathe.live , @mezzo.tv and @google for digital support. – 📸 – Дамир Юсупов/Damir Yusupov #bolshoi #bolshoitheatre #большойтеатр #большой #большойбалет