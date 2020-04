TIP POŽELIO VLASTITOJ SESTRI BITI CIMER PA SE ZGROZIO KAD JE VIDIO NJENE UVJETE: Došlo je do toga da se konzultirao i sa zakonom

Napisao je da ga je sestra, nakon što joj je objasnio zašto neće pristati, počela ignorirati, a majka mu je rekla da bi je trebao poslušati jer su obitelj

Mirror prenosi da se jedan korisnik Reddita (22) na toj društvenoj platformi požalio na bizarne uvjete koje mu je postavila sestra (20), nakon što ga je pozvala da se useli k njoj. Isprva je bio oduševljen idejom da žive zajedno jer mu se svidjela kuća i pretpostavio je da najamnina neće biti preskupa. Prije nego se useli, htio je znati detalje poput cijene najamnine, interneta, goriva, računa za vodu u struju, kao i koliko bi trebao izdvojiti za kupovinu namirnica. No, kad mu je dala do znanja što sve očekuje od njega, odmah se predomislio.

Ovo je popis njezinih pravila:

U spavaćoj sobi se ne smije jesti ni piti, osim iz boce.

U spavaćoj sobi ne smije biti nereda.

Ne smiješ izlaziti svaku večer, nekad trebaš ostati kod kuće.

Ne smiješ često pozivati prijatelje, samo ponekad.

Moraš podijeliti sa mnom brigu oko mog psa.

Moraš voziti kad idemo u kupovinu namirnica.

Moraš kuhati, ako jedemo isti obrok.

Objasnio joj da krši zakon

Tip tvrdi da je ostao šokiran kad je pročitao popis pravila. “Rekao sam joj da se neću useliti k njoj kako bi me tretirala kao dijete te da ću pozvati prijatelje ako želim. Nećemo biti glasni jer imam obzira prema drugima koji žive sa mnom”, napisao je.

“Ne moram nikoga pitati da pozovem prijatelje i mogu jesti štogod želim. Pitala me: ‘Misliš da tako stvari svugdje funkcioniraju?’, na što sam joj odgovorio da mislim da da”, dodao je. Objasnio je da je student prava i da joj je poslao zakone u kojima stoji da je to što ona kao legalni poslodavac traži od njega protuzakonito. “Normalno je da svaka kuća ima svoja pravila, ali ako ne uništavam imovinu i na vrijeme plaćam najamninu, stanodavac me ne može tražiti ništa više od toga. Može me izbaciti iz kuće bez nekog posebnog razloga, ali ne može mi govoriti što moram raditi pod njegovim krovom”, objasnio je korisnik.

Počela ga je ignorirati

Napisao je da ga je sestra, nakon što joj je objasnio zašto neće pristati, počela ignorirati. Sve je ispričao i njihovoj majci koja mu je rekla da njegovo ponašanje nije u redu i da bi trebao poštovati sestrina pravila jer su obitelj. Zatim je na Redditu pitao druge korisnike za savjete i skoro svi su se složili da se ne bi trebao useliti kod sestre.

“Pravila su smiješna i dobro si učinio što si joj poslao zakone”, napisala je jedan korisnik. “Izgleda da tvoja sestra traži kućnu pomoćnicu koja bi joj plaćala da živi s njom”, nadovezao se drugi.

“Umjesto da joj šalješ zakone, trebao si joj samo reći da se nećeš useliti”, poručio mu je još jedan korisnik.