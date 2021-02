TIP JE SHRVAN JER JE PREVARIO CURU S BIVŠOM: ‘Osjećam se užasno. Ako sam ju prebolio, zašto sam si to dozvolio?’

Zbunjeni muškarac ne zna zašto je spavao s bivšom ako ju je prebolio i sretan je u novoj vezi

Jednog čitatelja izjeda krivnja zbog prevare pa se za savjet obratio Deidre Sanders, stručnjakinji za veze i seks britanskog tabloida The Sun.

“Obuzet sam krivnjom jer sam učinio nešto jako glupo – spavao sam s bivšom djevojkom, iako imam novu curu u koju sam ludo zaljubljen. Što nije u redu sa mnom?”, upitao se 38-godišnjak na početku pisma.

Objasnio je da s bivšom ima kćer. Prekinula je s njim iz vedra neba, a mjesecima je bio shrvan od tuge. Čak je prestala njihovu kćer voditi k njemu i izravno mu je zabranila da viđa svoje dijete.

Nakon nekoliko mjeseci upoznao je novu djevojku na internetu.

“Divna je. Pomogla mi je preboljeti prekid. Preselila se k meni tijekom drugog lockdowna i mislio sam da sam upoznao onu pravu. No, nedavno smo bili u šetnji i kraj nas je prošla moja bivša djevojka. Izgledala je kao da joj je srce slomljeno. Poslala mi je poruku u kojoj je napisala da žali zbog svega i praktički me preklinjala da joj se vratim”, napisao je.

Iako isprva nije htio popustiti, rekla mu je da može doći vidjeti kćer pa je to i učinio.

“Moja kći je spavala kada sam došao. Bivša mi je natočila piće i rekla mi je da ne može vjerovati da sam ju prebolio. Priznali smo svoju krivicu, a onda se ona rasplakala. Uvijek mi je bilo teško dok je plakala. Zagrlio sam ju i onda me poljubila. Na kraju smo se poseksali na našem starom kauču. Otišao sam odmah nakon toga i osjećao sam se užasno. Ako sam ju prebolio, zašto sam si to dozvolio?”, upitao je zbunjeni muškarac Deidre.

Pogreška koja se ne smije ponoviti

Savjetnica mu je odgovorila da je samo čovjek koji je napravio pogrešku koju svi ponekad možemo napraviti.

“Dirnulo te kada je plakala pa su se svi osjećaji ljubavi i zaštite ponovno vratili, no shvatio si da je ova veza gotova. Moraš razgovarati s njom i dati joj do znanja da je to bila samo jedna pogreška koja se ne smije ponoviti. Reci joj da si ju prebolio i da to i ona mora učiniti, ali da bi volio imati kontakt sa svojom kćeri. Ako trenutnoj djevojci kažeš što si učinio, možda ćeš ublažiti krivnju, no oboje ćete biti mizerni”, zaključila je Deidre.