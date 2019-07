TESTIRAJTE SVOJE ZNANJE: Procjena kognitivne refleksije je najkraći test inteligencije. Ima samo tri pitanja. Pokušajte

Test se sastoji od tri pitanja, za koja njegov autor kaže da su naizgled jednostavna

Ako ste poželjeli testirati svoju inteligenciju, ali nemate volje za duge i komplicirane testove, postoji rješenje. Najkraći test inteligencije na svijetu sastoji se od samo tri matematička pitanja iz matematike i ne bi trebao predugo trajati.

Test kognitivne refleksije, nije nov, ali je bio dijelom istraživačkog rada koji je 2005. objavio profesor s MIT-a Shane Frederick, piše Mirror. On je u istraživanju obuhvatio više od 3000 osoba iz raznih grana obrazovanja, a čak i oni koji su pohađali prestižna sveučilišta, poput Yalea i Harvarda, imali su problema s njegovim rješavanjem. Naime, samo 17 posto ispitanih je imalo sva tri točna odgovora.

“Tri pitanja na testu su ‘lagana’ u smislu da je njihovo rješenje lako razumljivo kada ih se objasni, ali postizanje točnog odgovora često zahtijeva potiskivanje pogrešnog odgovora koji impulsivno pada na pamet”, govori Frederick. Ovo su tri pitanja:

‘Lagana’ pitanja

Palica i lopta koštaju ukupno 1,10 dolara. Palica košta jedan dolar više od lopte. Koliko košta lopta?

Ako je potrebno pet minuta da pet strojeva napravi pet stvarčica, koliko bi vremena trebalo da 100 strojeva izradi 100 stvarčica?

U jezeru se nalazi hrpa lopoča. Svakog dana se hrpa udvostručuje. Ako je potrebno 48 dana da hrpa pokrije cijelo jezero, koliko bi dana trebalo hrpi da pokrije polovicu jezera?

Zašto ljudi ne mogu riješiti test?

Ako ste odgovorili 10 centi, 100 minuta i 24 dana, onda ste u krivu.Frederick kaže kako “svatko tko imalo razmišlja o tome, priznaje da je razlika između jednog dolara i 10 centi samo 90 centi, a ne jedan dolar kao što to zadatak navodi. U ovom slučaju, spoznavanje te greške je jednako rješavanju problema, jer gotovo svatko tko ne reagira na ’10 centi’ zapravo daje točan odgovor.”

A točni odgovori na čitav test su: 5 centi, 5 minuta i 47 dana.

Objašnjenje rješenja

Ako ne možete dokučiti kako je to moguće, evo pojašnjenja. Presh Talwalkar, autor knjige “Radost teorije igara: Uvod u strateško razmišljanje”, objasnio je na svome blogu kako doći do ispravnih odgovora.

U prvom zadatku, recimo da lopta košta X. Tada palica košta jedan dolar više, tako da je to X + 1. Dakle, imamo palicu + loptu = X + (X + 1) = 1.1, jer zajedno koštaju 1,10 dolara. To znači 2X + 1 = 1.1, zatim 2X = 0.1, tako da je X = 0.05. To znači da lopta košta 5 centi, a palica košta 1,05 dolara.

Ako je u drugom zadatku potrebno pet minuta da pet strojeva izradi pet stvarčica, onda to to znači da jednom stroju treba pet minut aza izradu jedne stvarčice, odnosno da svaki stroj proizvede stvarčicu za pet minuta. Ako imamo sto strojeva, onda svaki može napraviti stvarčicu za pet minuta, što znači da će oni proizvesti 100 stvarčica za pet minuta.

U trećem se zadatku svakog sljedećeg dana hrpa lopoča udvostručuje. Svaki prethodni dan znači da je hrpa upola manja. Ako je 48. dana jezero skroz pokriveno lopočima, onda je dan ranije (47. dan) jezero do pola prekriveno.