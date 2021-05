TELEVISA PRESENTA: On je seksi frajer u najboljim godinama, a ona je 20 godina mlađa. A žene koje bi joj ga otele su spremne na sve

Nakon što su shvatili da žele biti zajedno, par je 2020. godine sretnu vijest otkrio svojoj obitelji i prijateljima

Model Michael Stomatuk (44) požalio se da su njegovoj djevojci Emily Downing (25) nepoznati ljudi slali poruke u kojim su tvrdili da joj je bio nevjeran te je rekao da ga žene često zavode preko TikToka.

Iako je između njih 19 godina razlike, on tvrdi da su njih dvoje vrlo kompatibilni. No, Emily je stalno bombardirana porukama kojima ih ljudi pokušavaju razdvojiti, no to im ne polazi za rukom.

Par se upoznao 2018. godine na satu joge, a Emily je privukla njegova pozitivna energija. Michael je napravio prvi potez jer je Emily bila zabrinuta zbog njihove razlike u godinama. Razmijenili su brojeve i dogovorili su se otići na prvi spoj na kojem su šetali njegovog psa po kvartu, piše Mirror.

“Ponijeli smo malo vina i započeli razgovor. Tri sata samo razgovarali o našim zajedničkim interesima i hobijima. Mislim da smo oboje znali da smo se povezali, ali zbog moje prethodne veze i naše razlike u godinama, oboje smo u početku bili prilično rezervirani i nismo željeli žuriti”, ispričao je Michael.

Emily ne vjeruje glasinama

Nakon što su shvatili da žele biti zajedno, par je 2020. godine sretnu vijest priopćio svojoj obitelji i prijateljima. Michael je model koji objavljuje na TikToku, a otkrio je kako je osim brojnih pozitivnih komentara dobio i nekoliko neugodnih poruka u kojima su se ljudi raspitivali je li slobodan i hoće li biti njihov “sugar daddy” (sponzor). A Emily su nebrojeno puta kontaktirali razni ljudi tvrdeći da je Michael nevjeran.

“Videozapise sam počeo objavljivati ​​na TikToku 2020. godine, kad sam naišao na tu platformu i zaista me zaintrigirala. S vremenom se skupilo puno pratitelja, čak preko petsto tisuća, na čemu sam im toliko zahvalan i često na ulici primam komentare od stranaca, poput ‘Nisi li ti onaj seksi tip s Tik Toka?’ i ‘Imate najljepši osmijeh’, kao i ‘Volim vas’, dobacivali su nam kad sam god vani s Emily.

Iako ovi komentari nisu utjecali na našu vezu, Emily su znali prići ljudi na cesti i govorili joj kako sam joj nevjeran i da bi trebala prekinuti sa mnom, ali to nije istina i Emily to zna, ali nije joj lako čuti ovakve tvrdnje.

Postoji puno stvari koje u budućnosti želimo raditi zajedno, posebno putovati, ali mi se volimo i jednostavno smo uzbuđeni vidjeti kamo će nas odvesti naša veza. Bez obzira sviđa li vam se netko tko je pet godina ili dvadeset godina stariji ili mlađi, ne možete si pomoći u koga se zaljubite. Međutim, moraju postojati sličnosti s obje strane, inače dugoročno nećete uspjeti”, ispričao je Michael.