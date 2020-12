TAKO SE TO RADI: Djevojčica napisala urnebesno pismo Djedu Božićnjaku; skromnost joj nije jača strana

Šestogodišnja Eve uputila je Djedu Božićnjaku urnebesno pismo koje je postalo hit na društvenim mrežama.

Djevojčica nije dopustila da joj sitnice poput govorenja “ružnih stvari” stave na popis zločeste djece pa je iznijela podrobni i nimalo skromni popis želja za poklone. Djedu Božićnjaku se ispričala zbog svojih nestašluka i poručila mu da ga voli, a dodala je i naljepnice s medvjedićima.

U nastavku je tražila žuti Nintendo, ljubičasti bicikl, plišanog guštera, novi ruksak i poklon kartice u vrijednosti od 50 dolara za PlayStation 4 i Roblox.

my 6 year old sister’s letter to santa: pic.twitter.com/6aH2cPhoxj

— (jo)anna… (@willieskteboard) December 22, 2020