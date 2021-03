SVIJET SE TOPI NA OVAJ VIDEO: Šestogodišnjak oduševio načinom na koji je umirio malenog bracu koji je bio na rubu tantruma

Mnoga djeca često se ne mogu nositi s tužnim osjećajima ili se suočiti s emocijama kada nešto nije onako kako su zacrtali. To obično može rezultirati izljevima bijesa (tantrumima) uz puno plača i vrištanja.

Ta situacija prilično je stresna za sve, a roditelji često ne mogu umiriti svojeg mališana, piše Mirror. No, jedna je mama iz Kalifornije na svom Twitteru objavila video koji prikazuje njenog šestogodišnjeg sina koji poput nekog profesionalca smiruje svog mlađeg brata koji je na rubu tantruma.

On je svog četverogodišnjeg brata učio tehnikama disanja kako bi se smirio. “Moj četverogodišnjak trebao je doživjeti tantrum, a moj mu je šestogodišnjak pomogao da upravlja disanjem kako bi se mogao smiriti… Rekla bih da mi vraški dobro ide”, napisala je ponosna mama u opisu videa.

Na početku snimke, mališan počinje plakati i frustrirano skakati gore-dolje. Stariji brat potaknuo ga je da uz njega duboko diše te ga je tako uspio smiriti.

My four year old was about to have a whole tantrum and my 6 year old helped him manage his breathing so he could calm down…. I’d say I’m doing freaking alright pic.twitter.com/wkGYPn0H4a

— ♥️B⚘ O⚘ Y⚘ MOM♥️ (@Ashleyoutloud) March 15, 2021