SVI SMO IMALI BAR JEDNOG LOŠEG PROFESORA, ALI ŠTO REĆI NA OVE? ‘Došla je na sat pijana i htjela da imamo nastavu u kafiću’

Jedan Redditovac otvorio je temu za profesore i pitao koja su njihova najgora iskustva s učenicima i studentima, ali nakon samo nekoliko njihovih komentara, počeli su pristizati i oni s druge strane – studenti i učenici podijelili su svoje priče o neugodnim profesorima, a tema se proširila i na Twitter.

Jedna osoba ispričala je kako je njezina profesorica znala dolaziti pijana na sat, a onda bi govorila nepovezano i bez prestanka. “Komentirala je, tako pijana, zašto ne održavamo nastavu u baru”, otkrila je učenica.

“Profesorica me prozvala da riješim matematički zadatak. Koliko god truda uložio, nije mi išlo. Počela je vikati i nazivati me idiotom, rekla mi je da neću uspjeti u budućnosti i nastavila me maltretirali sve do kraja školske godine”, požalio se drugi učenik.

i have a theory that everyone has had a really weird math teacher so what’s ur weird math teacher story

mine is that my year 8 math teacher would ‘hit’ ppl on the head with their textbook 😭😭😭 not hard enough to hurt but like damn

— ↯ spence 👑 (go like 📌 art) (@ranboofficial) February 3, 2021