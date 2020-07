SVI PROBLEMI S MASKOM I KAKO IH RIJEŠITI: Novi trikovi protiv magljenja naočala i savjeti za veću udobnost tijekom nošenja

Da, nošenje maske može biti neugodno ili frustrirajuće, pogotovo ako na to niste navikli, ali ljudi koji nose naočale suočavaju se s posebnim izazovima. Svi se uglavnom žale na magljenje leća, što im uvelike remeti vid i normalno funkcioniranje.

Neki su ljudi već doskočili tomu problemu i snašli se na raznorazne načine, koje su nedavno i podijelili, a mi vam ih prenijeli. Sada su se o istoj problematici oglasili i stručnjaci te za Science Alert otkrili velik broj trikova koji bi trebali pomoći da možete neometano nositi masku dulje vrijeme.

O pranju naočala sapunom i vodom već smo pisali, također i o umetanju papirnate maramice unutar maske, a evo još nekoliko savjeta protiv magljenja naočala zbog kondenzacije koju stvara vaše disanje preko maske.

