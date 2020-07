SUROV PRIKAZ MJESEČNICE UZDRMAO SVIJET: Bez plave tekućine i drugih nebuloza – jeste li spremni vidjeti apsolutno sve?

Sve su reklame za ženske higijenske proizvode iste – žena u bijelim hlačama jaše ili igra tenis. Zatim se malo plave tekućine izlije na njezin uložak kako bi se pokazala moć upijanja proizvoda. Ali, ova tvrtka otišla je korak dalje u kampanji “Womb Stories”, koja prikazuje menstrualni ciklus onakvim kakav on doista jest: neuredan, bolan i sve ostalo.

Ovaj trominutni video osmišljen je s namjerom da prikaže sva stanja vezana uz ženski ciklus, uključujući endometriozu, pobačaj, neplodnost, izvantjelesnu oplodnju, menopauzu, pa čak i jednostavnu odluku žene da ne želi imati djecu.

Reklama za ovu kampanju došla je nedugo nakon što je istraživanje tvrtke Bodyform pokazalo da su čak dvije trećine žena koje su doživjele spontani pobačaj, endometriozu, probleme s plodnošću ili menopauzu izjavile kako im je uvelike pomogla otvorena komunikacija o tome s obitelji i bliskim osobama.

Isto istraživanje otkrilo je i da 21 posto žena osjeća kako društvo želi da šute o tim problemima. Njih 44 posto priznalo je da su upravo zbog šutnje i osjećaja nerazumijevanja imale mentalnih problema.

I have a T-junction scar that starts vertically just below my belly button and joins a horizontal one just below my panty line. Both have a deep relationship with my womb and my fertility.

So does Bodyform's new Womb Stories advert, really break a taboo?https://t.co/8GcUqBpcvg

— Shavaun Glen #blacklivesmatter (@ShavaunGlen) July 3, 2020