Bračni par Jenn i Brad Hanniston, koji imaju više od 300.000 pratitelja na TikToku, počeli su prodavati svoje seksi uratke na internetu i sa svojom su djecom bili iskreni oko toga, no to im se brzo obilo o glavu, prenosi The Sun.

Naime, ono što roditelji nisu očekivali jest da će se klinci izlajati svojim bakama i djedovima.

Jenn i Brad prisjetili su se neugodnog iskustva na TikToku, a video je postao viralni hit. Supružnici su otkrili kako su počeli snimati pornouratke kako bi platili račune.

"Djeca su saznala. Djeca su rekla bakama i djedovima", poručili su u videu koji je nasmijao tisuće korisnika.

Srećom, Jennina majka imala je razumijevanja oko njezina neobičnog posla, a čak se u nekoliko navrata pojavila na TikToku kako bi zadirkivala kćer i zeta.

Rasprava u komentarima

Video je pokrenuo žustru raspravu u komentarima, pri čemu su mnogi gledatelji složni da svoju tajnu nisu smjeli odati djeci.

"Zašto biste im to rekli?", "Meni bi ovo bilo traumatično", "Pomalo s*ebano", komentirali su neki.

Ipak, drugi tvrde da je bolje da su bili izravni s klincima.

"Zamislite da su sami saznali na internetu", "Morate raditi ono što morate raditi", pisali su.