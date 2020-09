SUPRUGU JE ODGRIZLA PENIS, A RAZLOG JE NAJBIZARNIJI IKAD: ‘Pobjesnila je kada ga je ugledala kod kreveta’

Policija je kasnije otkrila kako bračni par živi živi pod istim krovom, ali su pred rastavom

Žena iz Zambije odgrizla je penis svom suprugu nakon što je odbio izbaciti štakora iz njene sobe, piše Mirror.

Naime, 40-godišnjakinja je tvrdila kako ju glodavac napada, a pobjesnila je kada ga je ugledala kod kreveta nakon što se vratila iz noćnog izlaska.

Budući da zbog štakora nije mogla zaspati, otišla je do supruga i naredila mu da ga izbaci iz kuće. On je to odbio i počeli su se svađati pa mu je žena zarila zube u genitalije. Nakon incidenta prebačen je u bolnicu na hitni zahvat.

Policajci su kasnije otkrili kako je bračni par pred razvodom te da žive u istoj kući, ali u odvojenim sobama.