STVORIO KARIJERU USRED LOCKDOWNA: Dok su svi kukali kako nema posla, njemu je promet strelovito skočio – i nisu mu mogli ništa

Nedugo nakon što je pandemija prošlog proljeća zatvorila New York, Herman James je uzeo svoje škare i stvorio si novi identitet – brijača iz Central Parka. Godinu dana poslije, posla još ima.

Taj je 33-godišnjak još jedna atrakcija, ali i jedini frizer u zelenim plućima Manhattana, poznatog po glazbenicima, ‘disko rolerima’ i pticama. Svoj je ‘salon’, točnije jedan sklopivi stolac, smjestio pod sjenicu od drva i lišća u blizini memorijala Strawberry Fields posvećenog Johnu Lennonu.

Nakon 45 minuta duge vožnje iz stana u Brooklynu, James otvara svoj kovčeg na kotačima, uzima škare, češalj, ogledalo, razne pomade za kosu i sve ih slaže na drveni dio sjenice te ističe natpis: “Brijač iz Central Parka – Besplatno šišanje”.

James je besplatno šišanje u parku počeo nuditi još u svibnju 2020. nakon što su zbog pandemije zatvoreni svi njujorški saloni, uključujući i onaj u kojemu je radio. Nadao se da će na taj način svojim sugrađanima podići duh u teška vremena i bio je uvjeren da će mu zahvalnost iskazati donacijama.

Shortly after coronavirus shut down New York last spring, Herman James picked up his clippers, headed outside and found himself a new identity: the Central Park barberhttps://t.co/OGG11Actnf pic.twitter.com/PaMPBKmBqh

— Wed in Central Park (@CentralParkWed) May 16, 2021