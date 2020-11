STUDENTICA ZARAĐUJE 375.000 KUNA GODIŠNJE – ŠAPTANJEM: Njezine snimke pomažu tisućama ljudi

Na ASMR videe navukla se početkom 2018., da bi ih samo nekoliko mjeseci kasnije sama počela snimati

Studentica Lottie Fellows (20) iz Ujedinjenog Kraljevstva zarađuje 45.000 funti godišnje (375.000 kuna) objavljivanjem videa na kojima – šapće. Njeni videi imaju po stotine tisuća pregleda, a pomažu kod anksioznosti i nesanice.

Riječ je o jednom od novijih YouTube fenomena, tzv. ASMR-u, što je kratica za ‘Autonomous Sensory Meridian Response’ ili autonomni senzorni meridijalni refleks. To je onaj osjećaj ugode i trnaca koji vam prolaze kroz glavu, vrat, kralježnicu i noge kada vam frizer pere kosu i masira glavu, a mogu ga izazvati određeni zvukovi poput šaptanja i češkanja.

Hobi postao izvor zarade

Lottie je otkrila ASMR početkom 2018. kada joj je majka na radiju čula o prednostima takvih videa. Budući da se mučila s nesanicom i problemima s mentalnim zdravljem odlučila je pokušati i potpuno se navukla.

“Kada sam pogledala prvi ASMR video mislila sam da je to nešto jako čudno i smiješno, no nakon nekoliko minuta osjetila sam nevjerojatno opuštajući osjećaj”, otkrila je studentica za The Sun.

Lottie je pokrenula svoj YouTube kanal u rujnu 2018. jer joj je trebao hobi. Isprva joj je broj pratitelja rastao jako sporo dok je učila kako snimati, montirati i ispravno koristiti opremu za snimanje. Dosad je objavila više od gotovo 200 i ima oko 170.000 pratitelja, a zarada joj se samo povećava.

“Sjećam se da sam umirala od srama dok sam gledala stare videe pa sam se iznenadila kada sam saznala da drugi uživaju u njima”, priznala je.

Ništa seksualno

Iako je sadržaj namijenjen prvenstveno za opuštanje i san, neki ljudi gledaju na videe kao nešto seksualno. “Sve može biti seksualizirano. Razumijem zašto sporo šaptanje može biti pogrešno protumačeno, a neke djevojke pokazuju dekolte kako bi skupile više pregleda. Meni je to frustrirajuće jer će onda većina ljudi odbaciti ASMR misleći kako je to nešto čudno ili seksualno, kada zaista pomaže mnogima. U globalu, ništa nije seksualno oko ASMR-a, a kada je seksualiziran, pogrešno je protumačen”, smatra Lottie.

ASMR pomaže ljudima da lakše zaspu, a neki gledatelji kunu se da im je pomogao kod anksioznosti i depresije. Prošlogodišnja studija Sveučilišta u Sheffieldu pokazala je da ljudi koji doživljavaju trnce imaju niži broj otkucaja srca kada gledaju videe. Uz to, zamjetan je porast pozitivnih emocija poput opuštenosti i društvene povezanosti.

“Gledatelji mi se javljaju kako bi mi dali do znanja koliko su im moji videi pomogli i to me motivira da nastavim. Jasno, novac je bonus jer ne moram imati običan posao. Kupila sam si automobil, a sada štedim za polog za kuću. Sretna sam što sam plaćena za nešto što volim raditi”, otkrila je Lottie.