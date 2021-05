STRUČNJAKINJA RAZBILA NAJVEĆE MITOVE O DOJENJU: Znate sve o prehrani i higijeni, ali što je s lijekovima? Evo činjenica

Pod posebnom su liječničkom skrbi trudnice i dojilje koje imaju neka kronična oboljenja, poput raka ili dijabetesa

Majka koja doji treba paziti na prehranu i higijenu te da ne uzima lijekove. Nažalost, to pravilo ponekad može dovesti do krajnosti, jer novopečene mame ponekad ne uzimaju važne lijekove. No, zaista postoje neki lijekovi koje dojilje ne bi smjele uzimati. No, što kada joj taj lijek može spasiti život?

Majka ne smije ugroziti zdravlje svog djeteta i obrnuto. Stoga se potpuna zabrana konzumacije lijekova ne preporučuje jer to može ozbiljno ugroziti zdravlje novopečene majke, piše Pinkvilla.

“Većina lijekova koji se daju majkama ne štete njihovoj bebi. Malo je kontraindikacija koje ukazuju na to da je određeni lijek štetan za dojenče. Stoga nema potrebe da se prestane s dojenjem ili konzumacijom važnog lijeka. No, važno je napomenuti da se lijekovi dojiljama daju isključivo pod liječničkim nadzorom”, pojasnila je ginekologinja i opstetričarka dr. Parveen Rushnaiwala.

Lijekove piti samo kada je nužno

Prvo tromjesečje trudnoće kritično je razdoblje u kojem treba izbjegavati bilo koju vrstu lijekova osim folne kiseline, koja ne samo da je sigurna, već je i nužna. Međutim, ako se neke trudnice žale na jaku mučninu ili povraćanje, onda im se ponekad propisuju lijekovi koji su sigurni za uzimanje. Međutim, to je prilično rijetko.

Ako se kod buduće majke javi infekcija, dobit će odgovarajuće antibiotike. Također, pod posebnom su liječničkom skrbi trudnice i dojilje koje imaju neka kronična oboljenja, poput raka ili dijabetesa.

Pravilo izbjegavanja bilo kakvih lijekova malo je fleksibilnije nakon prvog tromjesečja. Ali lijekovi se i dalje primjenjuju samo kada je to potrebno. Taj oprez nastavlja se i nakon poroda. No, u slučaju kada je neki lijek presudan za majčino zdravlje ili život, a može štetiti djetetu, savjetuje se da neko vrijeme prestane dojiti.

“Novopečena majka trebala bi paziti na svoje zdravlje i higijenu, kako bi izbjegla bilo kakvu infekciju, no to možda nije uvijek moguće. U slučaju bilo kakvog oboljenja, mora se javiti svom liječniku, a ne se sama liječiti. Danas ima puno dobrih lijekova koja nemaju nuspojave i ne štete bebama”, zaključila je dr. Rushnaiwala.