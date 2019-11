Stručnjak za čitanje govora tijela i pregovaranje održat će predavanje u Zagrebu: ‘Prema pokretima očiju znam kako se sugovornik osjeća’

Stručnjak za NLP Saša Tenodi 28. 11. dolazi na Digital Shaperse gdje će zajedno s kolegama govoriti o podcastu u Hrvatskoj

Saša Tenodi je predavač i vodeći domaći stručnjak za neurolingvističko programiranje. No, ako i niste pretjerano uključeni u zajednicu koja se okuplja oko NLP-a, možda ga znate kao jednog od pionira hrvatske podcast scene. Tenodi je, zajedno s kolegom Ivanom Vorasom, prije par godina pokrenuo jedan od prvih domaćih podcasta pod nazivom Surove strasti, u govori o NLP-u i drugim temama, i kojemu ugošćuje istaknute goste iz različitih područja.

Surove strasti nastale su slučajno, iz želje da se zajednici zainteresiranoj za NLP ponudi dodatan sadržaj, kaže Tenodi. “Najjednostavnije objašnjeno, NLP je set komunikacijskih alata namijenjenih tome da ti sugovornik kaže DA. To jest, NLP vas uči da prema jezičnim i tjelesnim obrascima sugovornika znate koje procese prolaze u glavi dok razgovara s vama, kako se osjeća, je li zbunjen, uplašen ili siguran u sebe, i da te informacije efikasno koristite u komunikaciji. Osoba koja je dobra u NLP-u bi, recimo, bila jako dobra u pokeru”, objašnjava Tenodi.

Za NLP je čuo još za vrijeme studija. “ Studirao sam socijalnu pedagogiju i na faksu se održavalo neko predavanje o NLP-u. Ja na tom predavanju nisam bio, ali ono što su mi kolege prepričale učinilo mi se strašno interesantnim. Najviše mi se zapravo svidjelo to što je NLP nešto što je primjenjivo vrlo brzo. Ja sam tada htio steći znanja s kojima bih mogao raditi s klijentima, a imao sam još dvije godine do kraja faksa, tako da mi ulaganje dodatne dvije godine u završavanje psihoterapijskog pravca nije bilo pretjerano privlačno”, kaže Tenodi.

Informirao se, prošao NLP trening kod jednog gospodina koji je bio prvi licencirani trener u Hrvatskoj. Narednih je par godina usavršavao znanje, a prije šest, sedam godina, u Hrvatskoj se polako oko NLP-a počela skupljati scena. “Prvo smo se okupljali zbog zajedničkog učenja. Nakon toga nastao je Klub dinamičkih prezentera, a potom i Klub tajnih iskustava. Podcast Surove strasti napravili smo s ciljem da NLP zajednici ponudimo nekakav follow up sadržaj”, kaže.

Tenodi govori da mu je podcast kao formu otkrio kolega Ivan Voras. “ Ja sam kao student radio u čistoći Zagreb parkinga i dok bi radio, slušao bih audio knjige, tako da sam već bio naviknut na slušanje govore. Kako sam kasnije zbog posla često morao putovati u Split, putem sam slušao audio knjige, ali me nerviralo to što u tih par sati nisam mogao završiti. Voras me uputio na par zanimljivih podcasta, i zapravo mi je bilo super što sam putujući mogao poslušati zaokruženu tematsku cjelinu nekog sadržaja”, prepričava.

U usporedbi s audio knjigama, podcasti su mu se učinili zanimljivijim i zato što su dinamičnija forma. “Audiobook u pravilu čita jedna osoba i kod njega nema amplituda u govoru. Kod podcasta izgovoriš jednu rečenicu i odmah dobiješ reakciju, a to ljude razbudi i drži im pažnju”, govori. Podcast surove strasti Voras i Tenodi počeli su snimati nakon okupljanja kolega NLP-ovaca, kao svojevrsni nastavak rasprave koji su tada vodili. Isprva su epizode objavljivali samo zatvorenom krugu kolega, a javnosti su ga pustili tek nakon što su snimili dvanaest epizoda.

Tenodi kaže da je kod podcasta zanimljivo to što je, u usporedbi s drugim online sadržajem zapravo vrlo dugačka forma. “ Nakon što smo snimili razgovore duge nekoliko sati, pitali smo zajednicu žele li da ih objavimo u kraćim epizodama ili u komadu. Ogromna je većina bila za to da se objave u epizodama. A ja sam onako, malo inatljiv, pa sam rekao- ako kažu da idemo na epizode, ja ću kontra”, priča Tenodi.

Objašnjava da je dužina podcast forme, suprotno generalnoj logici, zapravo njena velika prednost. “ Podcasti su SAD-u postali popularni dijelom i zato što tamo ljudi puno vremena provode putujući na posao. U to vrijeme ne možete čitati, ne možete ništa gledati video sadržaj. Ali možete slušati. Gledajte, podcast je forma koju uglavnom konzumiraju visoko obrazovani ljudi, ljudi koji znaju cijeniti svoje vrijeme. Oni razumiju da je vrijeme potrošeno na vožnju, peglanje ili obavljanje neke druge svakodnevne mehaničke radnje zapravo izgubljeno vrijeme. A kroz podcast to vrijeme mogu ispuniti visoko kvalitetnim sadržajem”, zaključuje.

Tenodi će, zajedno s domaćim podcasterima Mašom Zibar i Ivanom Brezakom Brkanon, na konferenciji Digital Shapers koja će se održati 28. 11. U Kaptol Boutique Cinema govoriti o podcastu u Hrvatskoj.