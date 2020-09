STRUČNJACI ZA BONTON NAVELI NAJNEPRISTOJNIJA PITANJA: Evo što nikada ne biste trebali pitati vaše sugovornike

Postoji nekoliko pitanja koja bi svakako trebalo zaobići u razgovoru, bez obzira na vaše dobre namjere

Čak i ako se smatrate pristojnom osobom, velike su šanse da se povremeno poskliznete kada je u pitanju bonton. Najčešći propusti su nepristojna pitanja koja gotovo svakodnevno postavljate u razgovoru, a niste svjesni da vrijeđaju drugu stranu, piše Yahoo.

Primjerice, ako nekoga pitate zašto izgleda umorno, čak i ako su vam namjere dobre, radi se o nepoželjnom pitanju, tvrdi stručnjakinja za bonton Bonnie Tsai.

“Možda mislite da zvučite zabrinuto za dobrobit druge osobe, ali to možda njima neće tako zvučati. Netko to može protumačiti kao pitanje svisoka ili nametljivo ponašanje”, objašnjava Tsai. Napominje kako neki ljudi možda imaju zdravstvenih problema zbog kojih izgledaju umorno, ali to nužno ne znači da su spremni s vama podijeliti svoju povijest bolesti.

Dodaje kako bi se zbog ovog pitanja vašem sugovorniku moglo učiniti da pretjerano ili neprimjereno proučavate njihov izgled. “Nema potrebe da se zbog vas osjećaju da trebaju izgledati na način koji je vama ili društvu prihvatljiv”, zaključila je stručnjakinja.

Postoji još nekoliko nepristojnih pitanja koja je bolje preskočiti u razgovoru.

1. “Kad ćeš se vjenčati?”

Možda su vaši prijatelji najslađi par na svijetu, ali to ne znači da se žele vjenčati. “Važno je zapamtiti da ne planiraju svi vjenčanje niti se to od njih traži”, kaže Tsai.

2. “Kad će djeca?”

Slično tome, ispitivanje o djeci također je neprimjereno. Zapravo, u nekim slučajevima to pitanje može izazvati bol kod sugovornika.

“Iako vam se možda čini kao jednostavno pitanje, prilično je nametljivo jer nikad ne znate kroz što prolazi druga osoba. Možda su nedavno pretrpjeli spontani pobačaj, pokušavali zatrudnjeti bez uspjeha, ne mogu zatrudnjeti zbog zdravstvenog stanja ili jednostavno ne žele imati djecu”, objašnjava stručnjakinja.

3. “Zašto nisi u vezi?”

Iako biste pomislili kako je postavljanje ovog pitanja laskavo jer implicirate da je netko ‘dobar ulov’, ono može izazvati negativne osjećaje kod osoba koje nisu presretne svojim statusom samca.

“Važno je poštovati tuđe izbore. Romantični partner nas ne definira u životu. Nikada ne možete znati zašto je netko sam, jesu li to izabrali ili se fokusiraju na druge aspekte života”, naglašava Tsai.

4. “Jesi li se udebljao/la?”

Možda mislite da netko izgleda sjajno s nekoliko kilograma viška, ali to ne znači da biste ikada trebali nekome postaviti ovo pitanje.

“Ovo pitanje neće biti dobro prihvaćeno bez obzira na vaše namjere”, kaže Tsai i napominje kako bi vaš sugovornik mogao patiti od zdravstvenog problema koji utječe na njihovu težinu, a o tome ne želi razgovarati.

Ako mislite da će to pitanje nekoga motivirati na gubljenje kilograma, razmislite ponovno.

5. “Za koga glasuješ?”

Stručnjaci za bonton tvrde da je neprimjereno postaviti ovo pitanje nekome koga ne poznajete najbolje.

Spominjanje politike može brzo promijeniti raspoloženje u razgovoru. Iako je primamljivo započeti razgovor o trenutnoj političkoj situaciji ako znate uvjerenja sugovornika, Tsai kaže da je to još uvijek velika greška po bontonu.

“Ljudi se mogu osjećati nelagodno, a jedna od temeljnih vrijednosti bontona jest da se drugi osjećaju ugodno u vašem društvu”, pojasnila je.