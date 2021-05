STRANCI ĆE MJESEC DANA ŽIVJETI KOD NAS BESPLATNO: Digitalni nomadi oduševljeni uvjetima rada u Hrvatskoj, no imaju par zamjerki

Digitalni nomadi na platformi nomadist.com hvale brzinu interneta u Dubrovniku, mjesta na kojima se može raditi, kvalitetu života, sigurnost i razinu obrazovanja, dok je niske ocjene dobio za noćni život, sustav grijanja i raširenost pušenja

Od 1. siječnja na snagu je stupio novi Zakon o strancima, prema kojem je Hrvatska postala jedna od prvih deset zemalja u svijetu koja je uvela jednogodišnju vizu za digitalne nomade.

Grad Dubrovnik i Turistička zajednica odlučili su to iskoristiti kako bi privukli goste koji ne žele posjetiti grad samo u ljetnim mjesecima. U projektu “The Dubrovnik Digital Nomad In-Residence” između 115 prijavljenih kandidata izabrali su prvih deset nomada i osigurali im mjesec dana besplatnog života u Zagrebu. Sve što traže zauzvrat su korisni savjeti za stvaranje povoljnog ozračja za buduće nomade.

Kako piše Slobodna Dalmacija, Hrvatska je u svijetu digitalnih nomada na glasu kao jedna od jeftinijih europskih zemalja za dulji boravak. Jedan od nomada je Albert Cañigueral, španjolski učitelj, pisac i redatelj dokumentarnih filmova, koji tvrdi da fleksibilnost povoljno utječe na produktivnost.

“Ako netko nakon četiri sata usredotočenog rada prošeće zidinama, popije kavu i nastavi raditi, rezultat rada mora biti bolji od prisilnog sjedenja osam sati u uredu, u komadu. Rad od kuće i fleksibilnost u raspoređivanju radnih sati bit će sve više uobičajena pojava.

Nije sve crno i bijelo, ne može se reći da će svi moći tako raditi, postoje poslovi koji zahtijevaju prisutnost radnika i strogo određene satnice, ali sve više poslova će se temeljiti na projektima s utvrđenim rokom predaje, kao što će sve više ljudi biti plaćeno po projektu umjesto na redovnoj plaći”, izjavio je za Slobodnu.

Prednosti Dubrovnika i Hrvatske općenito

Britanka Charlie Brown prodala je svu imovinu, kuću, bar i vinoteku u blizini Londona kako bi krenula putevima nomada. Početnicima preporučuje stranicu Upwork.com na kojoj se nude tisuće poslova i mogućnosti za rad.

Mladi američki znanstvenik Ron Tardiff naveo je neke prednosti Hrvatske za tzv. “workcation”, trend u tvrtkama koje zaposlenicima daju mogućnost da tri mjeseca u godini rade odakle god žele.

“Seleći se zbog studija ili posla, odradio sam mnogo birokracije i stoga mogu reći da je pravo osvježenje susresti se sa zemljom koja vam iskazuje ovakvu dobrodošlicu i uklanja barijere za ulazak. Promatrajući iz perspektive pretpandemijskog doba, prednost Hrvatske je dostupnost, mogućnost putovanja trajektom do Italije, blizina balkanskih zemalja za koje posljednjih godina iznimno raste interes digitalnih nomada, lijepo je skoknuti do otoka, a moram priznati da su hrvatske autoceste jedne od najboljih Europi. Kad bi barem i željeznice bile tako dobre”, izjavio je za Slobodnu.

Teksašanka Kelsey Kay Love u nomadski život se upustila prije osam godina, a dosad je živjela na Kostariki, Baliju, Novom Zelandu i Tajlandu. Inače je brend menadžer za luksuzni brend alkoholnih pića u suvlasništvu pjevača Bruna Marsa.

“Treba biti ustrajan, kreativan, nekad i riskirati. Znate li izrađivati mrežne stranice, pisati, upoznati ste s društvenim medijima, postoji mnogo poslova koje možete raditi za druge. Jednostavnije je bilo u Australiji i Novom Zelandu gdje sam imala radnu vizu, u odnosu na Aziju. Sada i Hrvatska nudi vize za digitalne nomade, što je izvrsno. Mislim da je godina dana upravo savršeno odabran rok”, smatra Kelsey.

Prednosti Dubrovnika i Hrvatske za digitalne nomade su ugodna klima i opušten način života.

Kriteriji pri odabiru odredišta

Svi nomadi slažu se da je jedan od najvažnijih kriterija pri odabiru odredišta – trošak smještaja. Važni su im kvalitetan pristup internetu, prijevoz, blizina međunarodne zračne luke, sigurnost, pristup prirodi, ugodna klima i prisutnost drugih digitalnih nomada ili zajednice stranih državljana koji mogu pomoći u lakšem snalaženju i povezivanju s lokalnim stanovništvom. Uglavnom izbjegavaju prezasićene gradove u kojima turizam negativno utječe na kvalitetu života.

Digitalni nomadi na platformi Nomadist.com objavili su preko 200 recenzija za Dubrovnik, a opća je ocjena 3,41. Hvale brzinu interneta, mjesta na kojima se može raditi, kvalitetu života, sigurnost i razinu obrazovanja, dok je Dubrovnik nisku ocjenu dobio za noćni život, sustav grijanja i hlađenja, raširenost pušenja. Lošiju ocjenu dobio je zbog težeg sklapanja prijateljstava i ne baš prijateljskog odnosa prema ženama i LGBT zajednici.

Dotakli su se i zdravstvenog osiguranja. Prije pandemije uglavnom su riskirali i živjeli bez njega, no sada su puno oprezniji.

“Dolazim iz SAD-a, države najskuplje zdravstvene skrbi u svijetu, tako da čak i kad bih iz svog džepa morao platiti neku zdravstvenu uslugu, bila bi jeftinija nego kupiti policu osiguranja u Americi. Nemam dentalno osiguranje, ovo osnovno koje trenutačno imam pokriva puknuće zuba, ali kad bih sad odlučio ovdje poći na kontrolu kod stomatologa, bilo bi to 10 do 15 puta jeftinije nego u SAD-u. Znači, ja sam na dobitku. Ljudi se s tim šale, ali jeftinije bi mi bilo doputovati zrakoplov iz Amerike u Hrvatsku, počastiti se koktelom, srediti svoje zube, i vratiti se natrag nego to učiniti u vlastitoj državi. Ne brinem se za zdravstveno osiguranje, jer ne može biti skuplje od onoga otkud dolazim”, izjavio je Ron za Slobodnu.