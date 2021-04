Novi Zeland najavio je paket prijedloga usmjerenih na zabranu pušenja za sljedeću generaciju i približavanje zemlje svome cilju da bude potpuno slobodna od pušača do 2025. godine.

Planovi uključuju postupno povećanje zakonske dobi za pušenje, što bi se moglo proširiti i na zabranu prodaje cigareta te duhanskih proizvoda svima koji su rođeni nakon 2004., što pušenje zapravo čini ilegalnim za tu generaciju.

Također se razmatra značajno smanjenje razine nikotina dopuštenog u duhanskim proizvodima, zabrana filtara, postavljanje minimalne cijene duhana, kao i ograničavanje mjesta na kojima se duhan i cigarete smiju prodavati.

“Trebamo novi pristup”, rekla je u četvrtak pomoćnica ministra zdravstva dr. Ayesha Verrall, najavljujući promjene. “Otprilike 4500 Novozelanđana svake godine umre od duhana, a mi moramo ubrzati napredak da bismo mogli ostvariti svoju viziju o nepušačkoj naciji do 2025. Bez programa za kontrolu duhana, nećemo postići taj cilj. ”

Njihove prijedloge su pozdravile brojne javnozdravstvene organizacije. Izvršna direktorica Udruženja protiv raka Lucy Elwood primijetila je da je broj trgovaca duhanom četiri puta veći u zajednicama s niskim prihodima, gdje su stope pušenja bile najviše.

“Duhan je najštetniji potrošački proizvod u povijesti i treba ga početi postupno ukidati”, izjavila je Elwood za Guardian.

An end to cigarettes? New Zealand aims to create smoke-free generation https://t.co/Z7fBUKHocO

Shane Kawenata Bradbrook, dugogodišnji zagovornik zajednice Maora bez pušača, rekao je u izjavi da će ovaj plan “pokrenuti konačnu propast duhanskih proizvoda u toj zemlji”. Stope pušenja su najviše među Maorima i Pasifikama u Novom Zelandu te je od vitalnoga značaja da te zajednice imaju svoj glas.

“Predugo duhanska industrija od naših ljudi stvara ovisnike, oduzimajući im novac prije nego što ih moramo sahraniti po cijeloj ovoj zemlji. Radujem se što ćemo uistinu iskorijeniti tu industriju u ovome kutku svijeta”, kazao je Bradbrook.

OVAJ HRVAT BI MOGAO PROMIJENITI SVIJET! On ima rješenje za veliki globalni problem i već je zaludio brojne znanstvenike

El-Shadan Tautolo, profesor javnoga zdravstva sa Sveučilišta u Aucklandu, također je taj plan nazvao “prekretnicom”. Ako se uključi dovoljno resursa i prave ljude, “moći ćemo doprijeti do naših zajednica koje su dovoljno dugo bile nedovoljno uslužene i nedovoljno financirane”, rekao je on.

No, ovi planovi su se suočili i s kritikama zbog potencijalnih neželjenih posljedica, uključujući mogućnost bankrota vlasnika malih trgovina i mogućnost proširenja crnog tržišta duhana. Vlada je prepoznala da je to rizik u svome dokumentu koji iznosi ove prijedloge.

“Dokazi pokazuju da se količina duhanskih proizvoda koji se krijumčare u Novi Zeland znatno povećala posljednjih godina, a organizirane kriminalne skupine sudjeluju u krijumčarenju velikih razmjera”, navodi se u dokumentu.

New Zealand to ban tobacco for people born after 2004 in move to stamp out smoking https://t.co/AW2pWCQTxJ

— The Independent (@Independent) April 16, 2021