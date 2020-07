ŠTO STE PRVO VIDJELI NA OVOJ SLICI? Ova optička iluzija postala je hit jer otkriva puno o našoj osobnosti

Nova optička iluzija zaludjela je internet, a otkriva podosta o našem karakteru.

Ljudi na njoj prvo ugledaju jedan od tri elementa – usne, liniju stabala ili niz korijena koji uranjaju u zemlju, a svaki nešto govori o nama.

What do you see first? pic.twitter.com/Jzsra6jkFD

— Aneurin J Kennerley (@MagneticDr_K) June 23, 2019