ŠTO SE DOGAĐA U MOZGU KAD SRCE PRESTANE RADITI? Otkriven fenomen zbog kojeg ljudi mogu oživjeti 5 minuta nakon smrti

Val električne aktivnosti pod nazivom ‘širenje depresije’ označava posljednji trenutak prije smrti

Stručnjaci koji su proučavali aktivnost mozga pacijenata na samrti otkrili su svakakve zanimljivosti o tomu što se događa u tijelu uoči samog prestanka rada srca. Istraživanje sugerira da bi svijest mogla biti prisutna još mnogo minuta nakon što svi organi odumru, što otvara novu mogućnost da se osoba može vratiti u život još pet minuta nakon smrti.

Širenje depresije

Tim neurologa iz Berlina detaljno je pratio električne signale u mozgovima devet ljudi na samrti. Svaki je pacijent pretrpio fatalne ozljede mozga i nije bilo nade u oporavak. Stručnjaci su se nadali da bi, ugradnjom elektroda u mozak testiranih subjekata, mogli otkriti mehanizme i trajanje aktivnosti tijekom procesa umiranja. Otkrili su da čak do pet minuta nakon prestanka rada srca moždane stanice ili neuroni funkcioniraju.



Najveće je otkriće tzv. “širenje depresije”, koje se događa u trenutku konačnog gašenja neurona i stvarne smrti. “Nakon prestanka cirkulacije, širenje depolarizacije označava gubitak pohranjene elektrokemijske energije u stanicama mozga i početak toksičnih procesa koji na kraju dovode do smrti. Najvažnije je to da se taj proces može obrnuti ako se vrati cirkulacija”, objašnjava autor studije Jens Dreier.

Nagla tišina

Stanice umiru čim krv prestane cirkulirati jer onda ostaju bez kisika koji im je potreban da bi funkcionirale. Kada to nastupi, moždane stanice koriste rezerve energije još pet minuta poslije. Taj proces, nazvan širenjem depolarizacije ili depresije označava hiperaktivnost neurona, nakon koje dolazi do nagle tišine. Ta tišina označava tek posljednje odbrojavanje do smrti i može se obrnuti još jedno kratko vrijeme. Nažalost, precizno vrijeme u kojemu se taj postupak još može izvesti nije poznato.

“Kemijske promjene koje vode do smrti počinju s depolarizacijom. Nikad nismo imali metodu dijagnosticiranja cerebralne smrti i jednostavno ne postoji način da budemo sigurni kada se točno izgubi cijeli kapacitet svijesti”, rekao je član istraživačkog tima dr. Jed Hartings za Newsweek. Nova bi otkrića mogla pomoći u razvoju strategija za tretiranje srčanog zastoja i udara kako bi se eventualno uspjelo vratiti pacijente u život ponovnim pokretanjem cirkulacije.