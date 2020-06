ŠTO SE DOGAĐA NAKON SMRTI? Ljudi koji su se vratili u život odgovorili na pitanje koje muči cijelo čovječanstvo

Sigurno ste se nekad zapitali što će se dogoditi nakon što udahnete svoj posljednji dah, a šest ljudi koji su ‘prevarili smrt’ otkrili su svoja različita iskustva

Smrt je jedina sigurna stvar u životu, no i dalje je najveći misterij budući da nitko ne zna što se događa nakon nje.

Postoje brojne popularne teorije poput jake bijele svjetlosti ili da vam život prolazi pred očima, no ima li istine u njima?

Odgovore na ta pitanja mogu nam dati samo ljudi koji su ‘prevarili smrt’, odnosno proglašeni mrtvima, da bi kasnije ponovno oživjeli. Upravo su oni na Redditu odgovorili na jedno od pitanja koje oduvijek muči ljudsku vrstu – kako je to umrijeti?

Čitanje knjige

Prije pet godina jedan Redditovac završio je na teškoj operaciji tijekom koje je iskrvario i bio klinički mrtav nekoliko minuta.

“Probudio sam se u okruženju koje je izgledalo poput svemira, no nije bilo zvijezda ni svjetla. Nisam plutao, samo sam bio tamo. Nije mi bilo ni vruće ni hladno, nisam bio gladan ni umoran, već se radilo o mirnom, neutralnom okruženju. Znao sam da su svjetlo i ljubav negdje u blizini, ali nisam imao potrebu da odmah krenem prema tome. Sjećam se da sam razmišljao o svom životu, ali nije mi se vrtio pred očima. Više sam imao dojam kao da prelistavam knjigu u kojoj su se isticali najbolji trenuci. Što god je to bilo, promijenilo mi je pogled na život u nekoliko aspekata. Još uvijek me strah smrti, no nisam zabrinut oko toga što se događa nakon nje”, napisao je jedan korisnik.

Posjet drage osobe

Drugi je Redditovac podijelio svoje iskustvo s varanjem smrti nakon što je pao s motocikla. Bio je klinički mrtav kada su ga doveli u bolnicu, a dok je ležao na cesti i čekao vozilo hitne pomoći, misli da ga je ohrabrivao.

“Sjećam se da sam ležao na cesti i sve je odjednom postalo crno i tiho. Jedini razlog zašto nisam potpuno zaspao bio je bizaran. Netko se zaderao: ‘Ajmo, slabiću. Diži se. Diži se, čovječe. DIŽI SE’. Onda me netko počeo udarati po kacigi. Kada sam otvorio oči vidio sam brata koji je radio čučnjeve pokraj mene. To je bilo jako čudno jer je on preminuo nekoliko godina prije od predoziranja. Još jedna stvar koje se sjećam jest da je brat pogledao na sat i rekao: ‘Uskoro će doći’, nakon čega je odšetao”, otkrio je.

Vrt

Dok su neki opisali svoju smrt kao prazninu, jedan korisnik je imao sasvim drugačije iskustvo. Njemu je zbog alergijske reakcije stalo srce.

“Sjećam se da sam osjećao kao da me netko povlači unazad, izrazito sporo, kao da me vuče kroz vodu. Sjećam se i tame koja se povećavala i ublažavala. U jednom trenutku nestala je i gledao sam na vrt. Nije bio pun cvijeća, već prašine i zaraslog raslinja. Bilo je tu igralište s vrtuljkom u sredini i dvoje djece, dječak i djevojčica, koji su trčkarali oko njega. Teško je to opisati, ali osjećao sam se kao da mogu birati hoću li ostati ili otići, ali svaki put kad sam pokušao otići nešto me zadržalo. U glavi sam prošao sve razloge zašto htio živjeti, a kada sam rekao nečemu da ne želim napustiti svoju majku, pustili su me. Vratio sam se u svoje tijelo šest minuta nakon što mi je srce prestalo kucati”, napisao je.

Odgađanje alarma

Jedan korisnik je kao tinejdžer prolazio kroz brojne kemoterapije, zbog čega je počeo nekontrolirano krvariti iz nosa. Stanje mu se pogoršalo zbog sepse i infekcije klostridijom te je doživio kliničku smrt.

“Najgori dio svega je to što je jako mirno. Kao da želite stisnuti ‘snooze’ na alarmu u sedam sati ujutro. Možda ga stisnete jednom ili dvaput, ali onda se sjetite da imate posao ili školu i da posao može pričekati jer imate još toga za obaviti”, napisao je.

Zbijanje šala

Jedan Redditovac potpuno je drugačije opisao je svoj susret sa smrću.

“Imao sam srčani udar prošle godine i srce mi je tri puta stalo u Hitnoj pomoći. Svaki put kada bi me defibrirali imao sam osjećao da se budim i da liječnicima pričam razne šale. Nije bilo svjetala ni ničeg sličnog, već je bilo poput spavanja”, otkrio je.

Ništavilo

Jedan korisnik je pao s motocikla, a prijatelj ga je uspio oživjeti nakon što je bio klinički mrtav dvije minute.

“Za mene je bilo samo crnilo. Bez snova, bez vizija – samo ništavilo”, kratko je napisao.