ŠTO JOŠ NEĆEMO VIDJETI? Žena naručila hranu online, a dostavljač javio da je narudžba otkazana. Pogledala je kroz prozor i snimila – ovo

Jedna žena se požalila kako je naručila dostavu iz McDonald’sa, da bi njezina narudžba iznenada bila otkazana. Kada je pogledala kroz prozor, imala je što vidjeti. Naime, šokirala se kada je primijetila da vozač dostavne službe “Just Eat” jede njezinu hranu – ispred njezine kuće! Brzo je uzela mobitel i snimila taj bizaran prizor.

Yo @JustEatUK my sister ordered @McDonaldsUK on your site yesterday from #kentishtown #mcdonalds and the driver cancelled the order sat outside her house and ate the food wtf? #justeat #mcdonalds #food #deliverydriver pic.twitter.com/SXwL8Z732g

