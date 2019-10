ŠTO GOOGLE DOISTA ZNA O VAMA? Pogledajte što ste mu sve do sada otkrili o sebi, možda vam neće biti drago

Ako ste među onima koji neće biti zadovoljni ovim rezultatima, možda je vrijeme da promijenite postavke

Do sada smo već svi naučili kako svaki naš klik na internetu ostaje trajno zabilježen. Naučili smo i kako tvrtke u čijem su vlasništvu programi i aplikacije koje koristimo, dijele svaki naš potez na internetu u svrhe promidžbe.

Jedna od tih tvrtki je i Google koji oglašivačima daje do znanja što pretražujete, ne bi li vam oni mogli mogli servirati oglase upravo po vašoj mjeri. No, je li vas ikada zanimalo što to Google zapravo zna o vama?

U samo nekoliko klikova na svom Google računu možete doći do opcije ‘ad settings‘ iza koje se skriva poduža lista interesa nastalih na temelju vaše povijesti pretraživanja. Naći ćete tu svoje šoping navike, omiljene sportove, pa čak i informaciju o tome koliko, okvirno, imate godina te jeste li u braku i imate li djecu.

Sve to funkcionira pod uvjetom da vam je gornjem linku uključena opcija personalizacije oglasa.

Ako vas nešto od ovoga brine, imajte na umu da ste pristali na sve ovo klikčući one famozne ‘next, next, next-ove’ u uvjetima korištenja.

Iako će se pokazati da Google uistinu zna dosta toga o vama, i dalje treba imati na umu da je neke zaključke donio pogrešno. Tako ljudi kažu da im je odredio pogrešan spol ili im ubacio interese za koje apsolutno nisu pokazali nikakvo zanimanje.

Provjerite sami.