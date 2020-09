‘ŠTO BISTE RADILE DA NEMA MUŠKARACA NA JEDAN DAN?’ Jedno pitanje užarilo društvene mreže; Naježit ćete se od odgovora

Iako se sve više progovara o nasilju nad ženama, ovakve viralne akcije samo dokazuju da postoji još puno prostora za napredak

Jedna korisnica TikToka upitala je žene što bi radile da na jedan dan nema muškaraca na svijetu i njena je objava gotovo odmah postala viralna.

Javile su joj se brojne djevojke koje bi se bez muškaraca osjećale sigurno, a s njihovim odgovorima će sigurno mnoge druge suosjećati.

saw a Tiktok that said, what would you do if there were no men on earth for 24 hours.. here was the comment section 🥺 pic.twitter.com/959uo2VESD — veronica (@wxixp) September 21, 2020

“Šetala bih noću”, “Plesala bih po gradu u tri sata ujutro bez straha za svoj život”, “Odjenula bih kupaći kostim i otišla na plažu”, “Osjećala bih se sigurno”, “Bila bih puna samopouzdanja na društvenim mrežama”, “Raspalila bih glazbu na slušalicama, obukla topić i minicu i šetala kasno”, “Nosila bih što god želim i osjećala bih se sigurno”, “Šetala bih sama bez suzavca i osjećala bih se dobro”, “Živjela bih onako kako želim živjeti”, samo su neki od komentara.

‘Mi živimo u strahu’

Javili su se i neki muškarci koje su takvi odgovori uvrijedili. “Mislim da bi pravilno pitanje trebalo biti ‘Što biste radile da nije ZLIH muškaraca?’ Ja ne predstavljam opasnost ženama i ne želim da me se stavlja u istu kategoriju kao zle muškarce”, “Krivite muškarce za sve probleme na svijetu i oslobađate žene odgovornosti da se zaštite. Žao mi je, ali uvijek će postojati žene i muškarci koji će vam htjeti nauditi, zaštitite se”, “Što, samo su muškarci sposobni za zločin?”, pisali su.

My problem with this tweet and thread is that it blames men for every problem in the world and attempts to exonerate women of their responsibility to protect themselves. I’m sorry, there will always be men and women out there to hurt you, so protect yourself. — Gideon (@Limeboy17) September 22, 2020

Cure se nisu ustručavale odgovoriti i takvim pojedincima. “Ironija je što muškarci ovo komentiraju i dokazuju zašto velik broj žena misli kako bi svijet bez njih bio blaženstvo. Nijedan muškarac ne hoda noću u strahu da bi ga neka žena mogla odvući iza kontejnera i silovati jer su mu hlačice prekratke. Mi živimo u strahu od muškaraca i njihove nesposobnosti da se kontroliraju. Svaka žena zna jednu koja je silovana”, napisala je jedna tviterašica.

We live in FEAR of men and their lack of self control. EVERY woman knows a woman who’s been raped. You men aren’t walking around afraid we’re going to approach you Kate at night, you aren’t living in fear that if u refuse our sexual advances we are going to get mad and kill you — Mrs. ᏃᏕᕱᏕᏃ 🇬🇩🦋 (@Black_Monaa) September 22, 2020

Zabrinjavajući podaci

Inače, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svaka treća žena iskusila je fizičko ili seksualno nasilje, a za 38 posto ubojstava žena odgovorni su njihovi partneri. Očito postoji ogroman nesrazmjer oko toga tko doživljava nasilje. Što više progovaramo o tome, to će sigurniji biti svijet za žene u budućnosti.

Iako se vremena mijenjaju, ovakve akcije na društvenim mrežama dokazuju da postoji još puno mjesta za napredak.