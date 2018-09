ŠTO BISTE DALI ZA NJIHOV POSAO: Ove ljude plaćaju da ne rade ništa, a tek kad vidite kolika je lova u pitanju…

Nakon ovoga ćete poželjeti odmah dati otkaz na svom dosadnom poslu

Ako vam izlazi na nos vaš posao od osam do četiri, postoji hrpa zanimanja koja su sve samo ne dosadna, a čak su i lijepo plaćena. Istinaibog, najpopularnija su u Australiji, ali nikad se ne zna kada će pronaći put i preko bare, stoga valja biti u pripravnosti. Čudnije profesije od ovih nikad nećete vidjeti.

Profesionalni mazitelj

Majka troje djece Jessica O’Neill je obično grljenje ljudi pretvorila u unosnu karijeru. Ona vodi vlastiti biznis s terapijom grljenja, a stranci joj plaćaju 500 kuna po satu. Njezini klijenti između 18 i 85 godina variraju od oženjenih do oženjenih muškaraca i žena, ljudi s invaliditetom ili mentalnim poremećajima, pa do onih koji su jednostavno usamljeni. Usprkos maženju s klijentima, ona tvrdi kako njezine seanse ne podrazumijevaju seks i ljudi to poštuju jer nikad nije imala neugodnosti.

Kušač avokada

Prošle je godine u Sydneyju otvoren prvi kafić posvećen avokadu. Ondje je moguće probati čak 22 jela od avokada, koja, prije nego što dođu pred gosta, najprije kuša sretnik koji je za to plaćen. Sach Trikha dobio je posao iz snova, reklo bi se. Njegovo je samo da uživa u ukusnoj hrani spravljenoj od namirnice čiji je istinski poznavatelj.

Profesionalna sirena

Katrin Gray radi posao o kojemu je svaka djevojčica barem jednom maštala tijekom odrastanja. Ona je sirena koja najviše voli biti pod vodom kada su oko nje morska stvorenja poput raža, morskih pasa i dupina. “Bila sam jedina dovoljno luda da ronim morskim psima naoružana samo repom”, rekla je za Daily Mail. Kada je postala instruktorica ronjenja, napravila je od lateksa svoj prvi sirenin rep i to je bio početak. Proputovala je dosad velik dio svijeta odradila bezbroj editorijala. Pazite sad najbolji dio – profesionalne sirene u prosjeku zarađuju 830.000 kuna godišnje.

Profesionalni njušač pazuha

Vjerovali ili ne, neki su ljudi plaćeni da njuše tuđe pazuhe, a angažiraju ih kozmetičke tvrtke da bi ispitali učinkovitost njihovih parfema i dezodoransa. To znači da moraju mirisati ljude nakon treninga i sličnih fizičkih radnji. Plaća je gotovo pola milijuna kuna pa si vi mislite.

Plaćeni spavač

Dok je većini užasna tlaka usttai ujutro iz kreveta, neki ljudi zarađuju upravo spavanjem. NASA plaća volonterima da spavaju 70 sati u komadu kako bi znanstvenici mogli proučavati učinak promjene tlaka zraka na ljudsko tijelo. Ti su ljudi plaćeni više od 140.000 kuna samo da spavaju.