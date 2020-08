ŠTO AKO NETKO U ISTO VRIJEME OBOLI OD GRIPE I KORONAVIRUSA: ‘Bilo bi jako dobro da se ljudi cijepe…’

Profesorica Andrea Ambriović Ristov s Instituta Ruđer Bošković kaže kako vjeruje da bi cjepivo protiv koronavirusa moglo biti dostupno krajem proljeća iduće godine, a cijepljenje bi moglo početi na ljeto

Dok je svijet i dalje u utrci za pronalaskom cjepiva protiv koronavirusa, profesorica Andrea Ambriović Ristov s Instituta Ruđer Bošković rekla je za Dnevnik Nove TV kako postoje 6 cjepiva koja su u trećoj fazi kliničkih istraživanja, javlja Zimo.

“Jedna cjepiva se pripremaju tako što koriste živi virus i jedna koja koriste dijelove virusa. Od tih 6 cjepiva 3 su kineska, oni koriste živi virus koji se nakon toga ubije kako ne bi mogao izazvati bolest. Nakon toga se proteini koriste kao cjepivo. Nama su puno zanimljivija druga tri cjepiva koja su razvijena na Oxfordu i dva koja se razvijaju u SAD-u koja koriste dijelove virusa. To je bitno jer još malo znamo o virusu. To je značajno i jer kada cjepite cjepivima koja koriste dijelove virusa onda nemate apsolutno nikakve šanse da dobijete koronavirus”, objasnila je Ambriović Ristov.

Dodala je kako je bitno da su ova tri cjepiva prošla kroz fazu 1 i 2 te da su optimistični da će ta cjepiva biti učinkovita uz male nuspojave. Ambriović Ristov misli kako nije realno da do kraja godine cjepivo bude gotovo. Vjeruje da bi to moglo biti krajem proljeća, a cijepljenje bi moglo početi na ljeto.

Gripa i koronavirus u isto vrijeme?

Profesorica tvrdi da je dovoljna učinkovitost cjepiva za gripu 40 -60%. “Ako cjepivo protiv koronavirusa bude jednako učinkovito, to će biti dovoljno i da se smanji razina smrtnosti.”

Međutim, dobiti gripu i koronavirus u isto vrijeme nije bezazleno. “Mislim da je to jako opasno. Bile bi velike smrtne posljedice. Bilo bi pametno da se ljudi cijepe protiv gripe”, upozorila je.

U Hong Kongu je zabilježen slučaj da je čovjek koji je prebolio koronavirus ponovno pozitivan, pa čak i u Njemačkoj. Međutim, profesorica kaže da su to izolirani slučajevi i da na temelju toga ne možemo ništa zaključiti.

Virus se nije promijenio

U srijedu je prof. Alemka Markotić rekla da oboljeli opet imaju nešto teži oblik bolesti. “Virus se nije promijenio, mijenja se klinička slika zbog okolnosti. sad je ljeto pa možda primamo manju dozu virusa. Tu je i dobna skupina. Dob inficiranih je drugačiji, sad će se mijenjati. Virus se nije promijenio. Znamo i za mutaciju koja se događa u virusu i ona nije jako velika. Mnoge mutacije su tihe. Ako nastavimo s ovakvom dinamikom mutacije onda zapravo nema šanse da cijepivo koje je u pripremi bude neučinkovito”, smatra Andrea Ambriović Ristov.

Na pitanje koje zanima roditelje, kolike su, naime, šanse da se dijete zarazi u školi, kaže kako je to najteže pitanje i da to ne mogu predvidjeti. “Ako roditelji nauče svoju djecu poštivati socijalnu distancu, prati ruke, držati masku, da je vjerojatnost da se dijete zarazi u školi jednaka vjerojatnosti da se roditelji zaraze na poslu. Apeliram na roditelje da ne ignoriraju virus i da djeci objasne. Mislim da djecu to i zabavlja. Mislim da nema straha.”

Ambriović smatra kako neće biti dobro ako dočekamo jesen s velikim brojkama zaraženih. “Neće biti dobro, ja stojim pri toj tvrdnji. Hitno moramo s ovim mjerama, hitno moramo smanjiti broj oboljelih, da dođemo u situaciju koju smo imali krajem svibnja, jer neće biti dobro”, uvjerena je.

