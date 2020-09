STARAC (74) GODINAMA SKUPLJA BOCE S PLAŽA: Prikupio ih je gotovo 10.000 i izlaže ih u muzeju

Vitalni starac počeo je čistiti obalu 2005. godine, kada je vidio djecu koja su prazne boce koristila za ispaljivanje pirotehnike

Sedamdesetčetverogodišnjem Malezijcu je skupljanje boca što ih more izbaci na plaže postala životna misija, a zbirku od nekoliko tisuća prikupljenih boca izložio je u živopisnom muzeju na obali.

Tengku Mohamad Ali Mansor već 15 godina neumorno skuplja boce koje isplivaju na malezijskoj obali Južnoga kineskog mora. Dosad ih je pokupio više od 9.000 i sada ih izlaže u tradicionalnoj drvenoj kući koju je pretvorio u muzej.

Raznih su oblika i veličina, iz svih dijelova svijeta i složene su na policama ili na podu. U dvjema je pronašao i poruke – jednu s nacrtanim srcem i izblijedjelim kineskim znakovima i drugu koja nije čitljiva.

“Počeo sam jer sam htio da more bude čisto”, pripovijeda u svom selu Penariku, gdje ima kuću blizu muzeja. “Ne želim da se ljudi porežu na staklo i ne želim da svijet bude preplavljen staklom.”

Tijekom ophodnje plažom toga jutra našao je samo jednu, obrisao je i spremio u ruksak kako bi je dodao svojoj zbirci.

Njegova opsesija je počela 2005. kad je vidio djecu koja su prazne boce koristila za ispaljivanje pirotehnike. Zabrinut da će razbijeno staklo nekoga ozlijediti, rekao im je da će im platiti za svaku bocu koju pronađu. Vratili su se s njih pet stotina. Tada je i sam počeo skupljati boce po plažama. Tek je kasnije, kako mu je zbirka rasla, odlučio otvoriti muzej.

Posjetitelji mu stižu redovito, a on tvrdi da će s čišćenjem nastaviti dokle živi. Kaže da ljudi misle da je lud, ali on za to ne mari. “Bog zna što radim. Radim to zato što volim ovaj svijet”, rekao je vitalni starac.