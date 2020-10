STANJE U MORU SE OD 1995. GODINE JAKO POGORŠALO: ‘Više nema vremena za gubljenje, pa ostat ćemo bez riba!’

Zbog porasta temperature mora u posljednja tri desetljeća australski je Veliki koraljni greben izgubio više od polovice svojih koralja, pokazalo je istraživanje australskih znanstvenika koji strahuju da će taj gubitak, prouzročen čestim izbjeljivanjem, ugroziti i njegovu sposobnost oporavka.

Rekordno visoke temperature potaknule su masovno izbjeljivanje koralja tijekom 2016. i 2017.

“Najveći se gubitak dogodio u plitkim i dubljim vodama među gotovo svim vrstama, osobito kada je posrijedi njihova razgranatost”, rekao je suautor studije, profesor Terry Hughes iz ARC Centra izvrsnosti za istraživanje koraljnih grebena koji djeluje pri sveučilištu James Cook iz Queenslanda.

U priopćenju Centra stoji da su na tako golem gubitak koralja “najviše utjecale rekordne temperature koje su izazvale masovno izbjeljivanje u 2016. i 2017. godini, kada je uništena gotovo polovica koralja. Neuobičajeno visoke temperature morske vode bile su posljedica iznimno snažnog El Niña u razdoblju od 2015. do 2016., potaknutog globalnim zatopljenjem.”

“Zdrava populacija koralja ima na milijune mladih koralja, a rezultati našeg istraživanja upućuju na to da su sposobnost oporavka i otpornost Velikoga koraljnog grebena znatno ugroženi u usporedbi s njegovim stanjem iz 1995. godine“, rekao je glavni autor studije dr. Andy Dietzel.

Autori studije ističu da je “hitno potrebno prikupiti što više podataka o demografskim trendovima koralja”, upozoravaju da “više nema vremena za gubljenje” te da treba “što prije i u što većoj mjeri smanjiti emisije stakleničkih plinova.”

