Govoreći o ženama iz visokog društva, Neša je rekao da su one više raskalašenije od drugih, ali da ne može puno pričati zbog supruge. "One imaju sve u životu, ali im fali ovo što ja radim. Dođem ja kod njih, odradim što treba, ali ne slušam o njihovom životu. Svatko ima svoj život. Te priče mene najmanje zanimaju. Ja nisam psihijatar. One se uglavnom žale na muževe, ali ja to ne mogu slušati. Imam ja i svoje probleme. Zovu me da dođem opet, a što se tiče tih privatnih kombinacija, toga je uvijek bilo. Bude i bakšiša", kaže Neša i dodaje da će se ovim poslom baviti sve dokle god bude imao snage. "Ja sam spojio i lijepo i korisno", zadovoljno kaže Neša.