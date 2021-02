SRČANI UDAR ILI COVID-19? Kostohondritis se spominje kao još jedan skriveni simptom korone, evo kako ga prepoznati

Dugotrajna bol u prsima, koja može nalikovati srčanom udaru, prijavljena je kao jedan od simptoma koronavirusa

Kostohondritis, upala hrskavice koja povezuje rebra sa prsnom kosti, još je jedan od skrivenih simptoma covida-19, piše HRT.

Karakterizira ga bol slična onoj koja nastaje kod srčanog udara ili srčanih bolesti. Javlja se bez određenog uzroka, a češće kod žena starijih od 40 godina. Liječi se lijekovima protiv bolova i mirovanjem.

“Radi se o upalnom procesu koji najčešće zahvaća nekoliko rebara, obično sa iste strane prsne kosti. Stanje je to koje koje može biti prilično bolno zbog čega se bolesnik i obrati liječniku”, rekla je prof. Zlata Ožvačić Adžić, specijalistica obiteljske medicine za HRT.

JESU LI OVO NOVI ZNAKOVI ZARAZE KORONAVIRUSOM? Svaki četvrti pacijent ima ‘Covid jezik’ i promjene na ovim dijelovima tijela

Najčešće se radi o nespecifičnoj upali koja je primarna, no ponekad se može javiti u sklopu drugih oboljenja, poput reumatskih upalnih bolesti ili tumora u tijelu, no to su vrlo rijetki slučajevi.

Pacijenti se obično obrate svom liječniku kada osjete bol u predjelu prsišta. Liječnici primarne zdravstvene zaštite prvo moraju isključiti mogućnost srčanog udara. Pritiskom na mjesto boli mogu otkriti potencijalni problem, a uz to i kretnjom ruke i pri dubokom udisaju pacijenta. Nakon toga se pacijentu radi elektrokardiogram.

Kostohondritis se uglavnom povlači sam od sebe, a dugoročna prognoza je dobra. Prof. Ožvačić Adžić kaže da se liječi primjenom analgetika i protuupalnih lijekova oralno ili peroralno, prvenstveno nesteroidnih antireumatika.

NOVA STUDIJA POKAZALA: Ljudi koji nose naočale imaju triput manje izglede da će se zaraziti covidom

Profesorica savjetuje da se u slučaju pojave boli u prsištu odmah javite liječniku.