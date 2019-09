SPAVAM S NAJBOLJIM PRIJATELJEM I BOJIM SE ZA NJEGOV BRAK: Sve je pošlo po krivu kada nas je uhvatila majka moje kćeri

‘Svako jutro nakon toga osjećam krivnju. Ona je divna žena i ne zaslužuje to’, otkrio je zabrinuti prijatelj

Jedan krivi potez nekada može u potpunosti uništiti vezu, a to najbolje zna mladić iz Engleske koji nije u strahu toliko za sebe koliko za brak svog prijatelje.

Naime, sada 31-godišnjak je još za vrijeme studentskih dana upoznao svog prijatelja s kojim je nekoliko puta u prošlosti imao seksualne odnose. Ipak, nakon završetka fakulteta svaki je krenuo na svoju stranu. Oboje su upoznali djevojke, jedan se oženio, a drugi dobio kćer.

“Prije nekoliko mjeseci otišao sam na put u Amsterdam s njim. Bilo smo skupa u sobi i nakon pijanstva završili smo skupa u krevetu. Iznenadilo me to što je on još bio zainteresiran, a meni se to jednostavno činilo ispravnim. On se osjećao isto i od tog dana smo se nalazili bar jednom tjedno radi seksa.

Uhvaćen u akciji

Jednu večer iznenada je naletjela moja sada već bivša djevojka s kojom imam dijete. Iako je bila u šoku, nije poludjela. Samo je rekla kako puno toga sada ima smisla”, ispričao je muškarac.

Iako je on imao sreće, s obzirom na to da je nakon saznanja sa svojom djevojkom ostao u korektnim odnosima zbog kćeri, boji se da njegov prijatelj ne bi mogao imati te sreće.

“Svjestan sam da je on oženjen i da vara svoju suprugu samnom. No njezin posao uključuje dosta putovanja te često imamo priliku biti skupa. Ipak, svako jutro nakon toga osjećam krivnju. Ona je divna žena i ne zaslužuje to”, otkrio je zabrinuti prijatelj.

Što zapravo želi?

Sun-ova savjetnica Deidre Sanders kaže kako bi trebao svoju zabrinutost podijeliti sa svojim prijateljem.

“Vidi li on svoju budućnost s tobom ili mu je to samo prolazna avantura te ne misli završiti svoj brak? Možda će ti pomoći ako saznaš odgovor na to pitanje”, smatra Sanders.

Napomenula je i kako je bitno da prije ikakvih naglih poteza razmisli što zaista želi u životu.