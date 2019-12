ŠOPING VODIČ ZA ORIGINALNE POKLONE: Kako odabrati savršen dar za svaki tip osobe u vašem životu

Umjesto da razbijate glavu pitanjima kome što kupiti, uzmite ovaj vodič u ruke, natočite si šalicu kuhanog vina i uživajte u vremenu koje ćete uštedjeti

Božić je pred vratima, a vi još niste krenuli u kupnju božićnih poklona? Kako biste iznenadili svoje najmilije originalnim poklonima u skladu s njihovim osobnostima, donosimo vam vodič za različite tipove ljudi u vašem životu. Od mame fashionistice do brata gastronomskog snoba, imamo ideje za svakog od njih. Zato, umjesto da razbijate glavu pitanjima kome što kupiti, uzmite naš vodič u ruke, natočite si šalicu kuhanog vina ili čaja i uživajte.

Gadget manijak

Svi mi imamo gadget manijaka u životu. To je ona osoba koju svi u društvu zovu kad treba izabrati novi mobitel ili pak laptop. Iako ne možete nabrojiti imena svih gadgeta koje već ima, čim izađe nešto novo, on je prvi u redu. S obzirom na to da mu na ništa neće srce jače zaigrati nego na novu tehnologiju, zašto mu ne kupiti kupiti Samsung Galaxy Tab S6. On je snažan poput računala, a dovoljno praktičan da ga stavi u torbu te nosi gdje god poželi. Savršen izbor za svakog ljubitelja tehnologije koji živi sto na sat.

Avanturisti

Dok se vraća s jednog putovanja već razmišlja o drugom, a u nedostatku godišnjeg odmora često se odlučuje za aktivne vikende u prirodi. Rafting, slobodno penjanje i snowboardanje nisu mu strani, dok ga materijalne stvari baš i ne vesele. Veliku pozornost pridaje zaštiti prirode, a baš tu leži odgovor na pitanje “što pokloniti avanturistu?”. Uplatite u njegovo ime novac nekoj organizaciji koja se bavi zaštitom prirode. Često organizacije daju certifikate u znak zahvale na kojima piše kako ste spasili određenu životinju ili da ste pomogli spašavanju parka-prirode. Zahvalnica i učinjena promjena značit će avanturistu mnogo više nego što mislite.

Gastronomski snob

Gastronomski snob upoznat je sa svakim trendom u kulinarstvu, a većini sastojaka koje koristi dok kuha večeru ne znate izgovoriti ni ime. Osim prijateljima, svoja savršena jela nerijetko prezentira na Instagramu te se nada kako je moguće da njegov hobi preraste u ozbiljnu kulinarsku karijeru. Kako biste mu olakšali put do ostvarenja snova uplatite mu gastronomski doživljaj u nekom od restorana o kojima već dugo priča, ili mu poklonite mobitel s kamerom koja će njegovim jelima u sekundi udahnuti život. Samsung Galaxy S10, primjerice, ima više objektiva što će mu omogućiti da dobije vrhunske fotografije.

Sportski manijaci

Emocionalno su vezani uz klub za koji navijaju, ali i uz omiljenu kvartovsku teretanu. Uvijek su u top formi, a od vježbe ih ne može odgovoriti ni najgora vremenska nepogoda. Iako uvijek postoji opcija da mu poklonite bon za neku novu vrstu treninga koji ga zanima, sportskom manijaku je neophodno da u svoju aktivnost doda i tehnologiju, a današnji pametni satovi su baš ono što im treba. Oni u svakom trenutku kontroliraju bioritam i omogućavaju da aktivnije pratite promjene koje vam se događaju dok aktivno provodite vrijeme. Jedan od najboljih odabira danas je, bez sumnje, Samsung Galaxy Watch Active2.

Fashionisti

Oni ne propuštaju niti jedan bitan modni i društveni event na kojem ponosno prezentiraju svoje nove krpice. Njihov stil je uzbudljiv i odvažan, a ako i sami niste jedan od njih – nemojte se upuštati u odabir skupih modnih dodataka koji bi ih mogli samo razočarati.

Ako niste sigurni hoćete li moći izabrati najbolji komad odjeće ili modni dodatak za svog najdražeg fashionista, naručite poklon od lokalnog dizajnera nakita. Bitno je da je poklon unikatan i da baš nitko u gradu neće imati isto što i oni. Čak i ako ne pogodite savršen poklon, unikatnost će biti zasigurno cijenjena.

Hipsteri

Za njih bi izvrstan poklon mogle biti karte za neki dugo željeni koncert ili festival. S obzirom na to da vole umjetnost i glazbu, ovakav originalan poklon mogao bi pokazati da vam je zaista stalo do te osobe, pogotovo ako uspijete na taj način bliskoj osobi omogućiti da ode na koncert omiljenog benda.

Ljubitelj pasa

Iako većina nas obožava životinje, neki ljudi su to odveli na neke sasvim nove razine. Ako vaša voljena osoba vikendima volontira u azilu te doma dijeli krevet sa svojim četveronožnim ljubimcem, vrijeme je da mu rastopite srce. Kupite mu kostim Djeda Božićnjaka te isto takvo odijelce za psića. Mnogi dućani s opremom za kućne ljubimce danas imaju prigodnu božićnu odjeću i za sve naše četveronožne prijatelje.

Ljudi od naroda

Ljudi od naroda vole pjesmu, piće i iće. Vole ugostiti širok krug prijatelja te uživaju u tome da priređuju fešte. Kod njih nećete pogriješiti ako za poklon odaberete punu košaru izvornih hrvatskih proizvoda. Potrudite se, kupite od malih obrtnika domaći sir, vino, rakiju, kulen, sušene smokve… I svog “čovika od naroda” oboružajte za iduće druženje. Vaš trud zasigurno će biti cijenjen.

Kreativci

Često kažu da čovjek koji zna stvarati rukama – nikad neće biti gladan. I zaista, kreativnost je dar koji trebamo poticati. Zato svome kreativcu kupite novi set njemu potrebnog alata. Bez obzira bavio se slikanjem, šivanjem ili pisanjem, kupite mu ono što će ga potaknuti da razvija svoj talent.

Geekovi

Gledanje serija i čitanje stripova njegova su opsesija. Iako ni sami ne znate koliko ima figurica svojih superheroja, a ni koje mu nedostaju – još mu možete nabaviti genijalan poklon. Unatoč tome što danas većinom svi gledaju omiljene serije preko raznih servisa, originalna pakiranja DVD-a i dalje se cijene. Naime, neki danas imaju i kolekcionarsku vrijednost. Kupite mu na originalnom DVD-u trilogiju Star Warsa i ostat će bez teksta, a tko zna, možda se za puno godina, na račun tog primjerka čak i obogati.

Sadržaj napravljen u suradnji sa Samsung Hrvatska.